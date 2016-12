Milano, incendio doloso all'Aler: rogo domato appena in tempo

13:57 - E' doloso l'incendio scoppiato la scorsa notte in una sede Aler di Milano. Secondo la polizia, ignoti hanno infranto la finestra con una pietra e si sono introdotti per dare fuoco con liquido infiammabile alla scrivania e ad alcuni faldoni. Le fiamme sono poi state domate dai vigili del fuoco prima che potessero distruggere la sede. L'azione, al momento, non è stata rivendicata.

L'ufficio preso di mira è uno degli sportelli a disposizione degli inquilini Aler, per la zona Sud Est di Milano. Ci lavorano una decina di dipendenti ed oggi resterà chiuso al pubblico. Il fuoco ha devastato i locali interni, danneggiando scrivanie, computer, infissi. Quasi tutto il materiale cartaceo è bruciato. "Quello è uno sportello per gli inquilini Aler, non c'entra nulla con le assegnazioni - dicono all'Aler - è un gesto davvero senza senso". Da giorni comunque la tensione a Milano sul fronte casa e sgomberi è altissima.