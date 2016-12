11 gennaio 2014 Milano, il gregge passa nel cantiere tra la tangenziale est e l'autostrada BreBeMi La transumanza di centinaia di capi di bestiame ha lambito la città. E non sono mancati cani e asini al seguito dei pastori Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - In mattinata un gregge composto da centinaia di capi, con tanto di cani e di asini al seguito, ha attraversato la strada che abbraccia Milano, all'altezza dei collegamenti di cantiere del campo-base di Truccazzano. Dopo aver abbandonato nella serata di ieri, la Provinciale 181, pastori e pecore hanno trascorso la notte nei pressi dei viadotti di connessione fra la nuova Tangenziale e la gemella Brescia-Bergamo-Milano. Si tratta di intersezioni già interamente realizzate in previsione dell’entrata in esercizio a giugno sia dell’Arco TEEM Tangenziale esterna est Milano sia dell’intera tratta di BreBeMi.