14:44 - Il pm Roberta Colangelo ha aperto un'inchiesta, ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro delitto, per l'incidente provocato ieri nel Milanese dal tamponamento di un'auto con a bordo tre banditi in fuga dai carabinieri. Nello schianto è rimasto ucciso un architetto 48enne. Disposta anche una consulenza cinematica per appurare la velocità delle due auto al momento dello scontro.