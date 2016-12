Imperia, in manette maniaco 38enne: si è denudato davanti ad alcuni bimbi

I carabinieri di Imperia hanno arrestato mercoledì sera un uomo di 38 anni che si era denudato nei giardini pubblici di viale Matteotti in una zona vicina ai giochi dove erano presenti dei bambini con i genitori. Già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa indole, l'uomo, destinatario di un foglio di via del Comune di Imperia deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico aggravati dal fatto che è stato sorpreso a masturbarsi.