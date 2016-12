Peculato, arrestato ex vicepresidente della giunta regionale ligure

11:55 - L'ex vicepresidente della giunta regionale della Liguria, Nicolò Scialfa, è stato arrestato nell'ambito dell'indagine sulle spese del gruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale tra il 2010 e il 2012. Nei confronti di Scialfa, indagato per peculato, falso e truffa aggravata, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Scialfa, secondo la procura, si sarebbe appropriato di 70mila euro: per giustificare le uscite dai fondi del gruppo regionale avrebbe inoltre falsificato le firme di alcuni consiglieri regionali.



Gli uomini della guardia di finanza hanno anche perquisito altri tre consiglieri regionali indagati nell'ambito della stessa indagine: Marilyn Fusco e Stefano Quaini, entrambi ex Idv, e Marusca Piredda attuale capogruppo in Regione del partito di Di Pietro.