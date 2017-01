Roma, fallimento della Cisim Food: assolto Sergio Cragnotti

Sergio Cragnotti è stato assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta in relazione al crac della società Cisim Food, del gruppo Cirio, alla quale era affidata la gestione dei punti di ristoro negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Secondo i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma, "il fatto non sussiste". Nel 2015 l'ex patron della S.S. Lazio era stato condannato in secondo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione.