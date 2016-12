Inizio settimana con la pioggia al Sud

11:51 - “La domenica trascorrerà con tempo stabile sull’Italia, anche se non mancheranno un po’ di nuvole - afferma il meteorologo Flavio Galbiati - specie al Nordovest, sul medio Adriatico e in Sardegna. All’inizio della prossima settimana il Sud Italia rimarrà coinvolto dagli effetti di un vortice di bassa pressione con condizioni di instabilità sulle isole maggiori e nelle zone ioniche.

PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA)

Oggi al mattino nuvoloso al Nordovest, tranne sulle Alpi. Nubi anche nell’interno del Centrosud e sul medio Adriatico, schiarite altrove.



Nel pomeriggio nuvolosità su pianura piemontese, Ponente Ligure, regioni centrali adriatiche, bassa Calabria e Sardegna, con locali rovesci nel sud dell’isola; nel resto dell’Italia cielo poco nuvoloso, con più spazio al sole su Alpi, Triveneto, Campania e Sicilia occidentale.



Temperature massime stazionarie e ancora di poco inferiori alla norma al Sud. Ventoso su alto Adriatico e Ionio.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’)

Lunedì un po' di nubi fra Piemonte e alta Lombardia, su medio-basso Adriatico, versanti ionici, Calabria e Isole, con piogge sparse prevalentemente fra Sicilia e Calabria ionica, dove i fenomeni potranno essere localmente a carattere di rovescio. Non è esclusa qualche isolata pioggia anche nei settori orientali della Sardegna. Prevalenza di bel tempo soleggiato nelle altre zone. Temperature stazionarie o in lieve calo, sempre vicine alla norma. Venti da est-nordest in prevalenza deboli.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Fino a metà settimana l’estremo Sud Italia vedrà ancora condizioni di moderata instabilità a causa dell’influenza marginale della vecchia depressione (il vortice di bassa pressione creatosi in seguito alla perturbazione n. 5 di ottobre che la scorsa settimana ha portato forte maltempo sull’Italia): depressione che resterà posizionata tra i Balcani e il Mar Nero. Nel resto del Paese, invece, prevarrà la stabilità atmosferica.



In particolare, martedì il rischio di qualche pioggia o rovescio isolato sarà più alto su Calabria ionica e meridionale, Sicilia e Sardegna nord-orientale. Nuvolosità irregolare lungo le regioni adriatiche e tra Piemonte e Lombardia occidentale: per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni. Al Nord avremo un po’ di freddo nelle prime ore del giorno. Almeno fino a giovedì, peraltro, la probabilità di formazione di nebbie al Nord resterà bassa per la mancanza di grandi quantità di umidità nei bassi strati. Nella seconda parte della settimana una rimonta più decisa dell’alta pressione da ovest favorirà tempo gradualmente più stabile anche all’estremo Sud, accompagnandoci fino al prossimo fine settimana.



Sarà una settimana caratterizzata da clima autunnale dappertutto: temperature nella norma con valori in linea con le medie stagionali, al più leggermente al di sopra. Nella seconda parte della settimana è previsto un lieve aumento delle temperature massime al Nord.