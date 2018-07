Roma, polizia scova piantagione di marijuana: arrestato custode 54enne

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma si è conclusa con l'arresto di un 54enne, custode di uno stabile in zona San Pietro, accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto una vasta piantagione di marijuana e alcuni flaconi di fertilizzanti e altro materiale per la coltivazione in un terreno adiacente all'abitazione dell'uomo a Bellegra.