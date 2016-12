I "Kooly Noody" e i soldi della Lega

11:25 - Tra i tanti beneficiari delle elargizioni del tesoriere Belsito ci sarebbe anche Piero Moscagiuro, poliziotto in aspettativa finito a lavorare con un contratto alla Vicepresidenza del Senato. Nel verbale dell'interrogatorio è Nadia Dagrada, segretaria amministrativa della Lega, a rivelare che al poliziotto sarebbero arrivati circo 60 mila euro per pagarsi diploma e laurea in Svizzera. E' la stessa Dagrada a definirlo "amante" di Rosy Mauro. Ma Piero è anche un cantautore, nome d'arte Pier Mosca. Ecco la canzone che ha inciso insieme a Enzo Iacchetti: "Kooly Noody". Testo vagamente impegnato e goffo tentativo di denuncia sociale. "E' successo un anno e mezzo fa, non lo conoscevo - spiega Iacchetti - l'ho solo trovato in casa discografica e mi ha chiesto di incidere una canzone per beneficenza."