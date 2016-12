Messico, bloccato latitante casertano coinvolto in un giro da 424 kg di coca

13:50 - Era ricercato perché coinvolto nel traffico di un carico di 424 chilogrammi di cocaina. Vincenzo Paone, 58 anni, latitante dal 29 giugno del 2012, è stato individuato e bloccato dalla Squadra mobile della Questura di Caserta a Città del Messico. Le indagini su di lui erano state avviate dalla Procura Antimafia di Palermo, e condotte dalla squadra mobile della città, dopo il sequestro dell'enorme carico trovato in un altoforno industriale nella provincia di Modena il 27 luglio 2006.

Paone risultò essere uno dei referenti del clan Nuvoletta (attivo al nord di Napoli ma legato alla mafia siciliana) per l'acquisto di 200 chilogrammi di quella partita. Nelle indagini è anche emerso che l'uomo ha continuato a trattare con trafficanti messicani per l'acquisto di ulteriore droga. Secondo gli investigatori, il trafficante è un componente di un'organizzazione con articolazioni in Sud America, Sicilia e Campania, che acquista sostanze stupefacenti in Messico e trasporta e smercia in Italia.



L'Interpol, il Servizio Centrale Operativo e la Squadra mobile di Caserta, seguivano da circa un mese i suoi movimenti. Stando alle indagini, legato a vincoli di parentela con la famiglia Papa di Sparanise, federata con il clan dei Casalesi e imparentata con la famiglia Schiavone, Paone stava pensando di tornare in patria grazie ad alcuni appoggi in Italia. La sua estradizione è prevista nei prossimi giorni.