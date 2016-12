Usa, contro lo "stress da tribunale" testimoni accompagnati da cani

Testimoniare durante un processo può essere un'esperienza molto stressante, soprattutto quando a doverlo fare sono bambini o adolescenti magari vittime o testimoni di violenze. Per aiutare le persone ad affrontare l'aula del tribunale con spirito più sereno, negli Stati Uniti è nata da qualche anno Courthouse Dogs.

L'organizzazione non-profit si occupa di addestrare i cani in modo tale da renderli "immuni" a situazioni di caos e poterli così far entrare in tribunale con una pettorina blu.