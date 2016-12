12 novembre 2014 Sudafrica, amici per la pelle: il legame tra un cavallo e un gruppo di babbuini Nella riserva naturale "Birds of Eden" di Plettenberg Bay il branco di primati ha accolto l'equino come un loro simile Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - L'amicizia è un sentimento "naturale". Nella riserva naturalistica "Birds of Eden", in Sudafrica, un cavallo di una mandria al pascolo ha stretto un curioso legame con un gruppo di babbuini. Le foto mostrano come i primati abbiano adottato l'equino all'interno del branco come un loro simile, usandolo come "trampolino" per giocare e accudendolo con il "grooming" tipico tra le scimmie che esprime un'importante valenza sociale.