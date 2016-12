Sos della Lega Anti Vivisezione: in Italia 80mila gatti e 50mila cani randagi

Il randagismo è un problema serio in Italia: sono, infatti, circa 80mila i gatti e 50mila i cani senza padroni. Per loro è alta la probabilità di morire di stenti o incidenti. L'allarme è della Lav (Lega Anti Vivisezione), che lancia la campagna "Questa è una vecchia amicizia", in collaborazione con i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e presentata a Montecitorio alla presidente Laura Boldrini. Lo scopo è promuovere l'adozione.