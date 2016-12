La storia di Bonika: cucciola di orango rimasta incatenata per 8 mesi

Legata con una catena al collo su una piccola mensola in cucina: è stata trovata così Bonika, una cucciola di orango di 18 mesi , dagli operatori di un' associazione di animalisti. La piccola era stata ritrovata sei mesi fa, mal nutrita e senza la madre, in una piantagione di olio di palma nel Borneo da una famiglia del posto, che invece di consegnarla ad un'assocazione animalista, aveva deciso di tenerla in casa come animale domestico.

Per sei mesi è rimasta quindi legata con una catena al collo e i pochi momenti di libertà che le venivano concessi era quando la facevano giocare con la bambina di casa, come un qualsiasi animale domestico. La voce si è diffusa nel quartiere di Sandai fino ad arrivare a un'esperto di animalisti che è riuscito a salvare la piccola orango convincendo la famiglia che stavano commetendo un reato e che quello non era l'ambiente giusto per un animale di quel tipo.



Per qualche settimana, Bonika sarà tenuta sotto controllo dai veterinari, poi verrà iniziato un processo di riabilitazione che le permetterà di tornare in libertà.