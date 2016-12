Il primo incontro fra due baby canguri orfani: naso contro naso, subito amici

09:03 - Gough e Salvador si incontrano per la prima volta, e sembrano piacersi parecchio: ecco le immagini del primo incontro fra due baby cangurotti orfani, nel parco australiano Daintree Wonder Tours, Queensland. Naso a naso, i due si annusano e tastano per bene, studiandosi a vicenda proprio come farebbero due bambini, fra le braccia della ragazza che li incoraggia a fare conoscenza. Vola anche qualche zampata, ma c'è da scommettere che diventeranno... amici per la pelliccia.