Gatto Day, manda la foto del tuo felino via Twitter

Oggi è la festa del gatto e anche Tgcom24 la celebra: invia su Twitter la foto del tuo micio seguito dall'hashtag #gattotgcom24. La giornata, non tutti forse lo sanno, è stata istituita nel 1990 dalla giornalista gattofila Claudia Angeletti, che ha promosso un referendum tra i lettori della rivista "Tuttogatto" per capire quale giorno potesse essere quello ideale per celebrare questo compagno domestico. La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che votò il 17 febbraio. Febbraio infatti è il mese dell'Acquario, quindi, il mese degli anticonformisti e degli spiriti liberi, come i gatti, mentre il 17 è da sempre il numero della sfortuna (anticamente si pensava che i felini fossero portatori di sventura). Superstizioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà.