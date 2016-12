Gatti spericolati che restano in trappola

23:08 - Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, recitava il detto reso celebre da Giovanni Trapattoni. E in queste foto però il gatto nel sacco spesso ci finisce. Vuoi per una distrazione, vuoi per qualche etto di troppo, fatto sta che il felino più agile delle mura domestiche non sempre riesce a districarsi dalle trappole casalinghe. Ecco una carrellata di foto virali.