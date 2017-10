La volpe e la bambina, il film diventa realtà in Sardegna

All'Acquario di Cala Gonone, in Sardegna, la pellicola de "La volpe e la bambina" è diventata realtà. A darne prova lo scatto che ritrae Rosa Fumetta, la mascotte dell'ente diventata testimonial delle vittime degli incendi boschivi, che guarda una piccola visitatrice che si affaccia alla finestra della struttura che la ospita. Una tenera immagine che riporta alla mente il film di Luc Jacquet del 2007. "Fra cuccioli ci si capisce anche solo con lo sguardo... - è il commento dell'Acquario - nessun ostacolo per differenza di specie, linguaggio, razza... in comune solo amore!"