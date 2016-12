Fiocco azzurro all'Acquario di Genova: è nato un cucciolo di foca

Il piccolo è nato in modo naturale e fuori dall'acqua: l'intervento da parte dello staff non è stato dunque necessario. L'Acquario sta seguendo Tethy e il cucciolo costantemente con una videocamera a raggi infrarossi per controllarne la crescita e l'allattamento. Quest'ultimo è cominciato a circa 24 ore dalla nascita e terminerà tra una trentina di giorni, ossia quando inizierà la fase di svezzamento del piccolo tramite il pesce, che rappresenta la vera fonte di nutrimento per una foca.