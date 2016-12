Allo zoo di Francoforte addio a Julchen, la nonna di tutti i gorilla

Allo zoo di Francoforte, in Germania, si piange Julchen, la nonna di tutti i gorilla che vivono in cattività. Arrivata in Germania nel 1966 dal Congo, dove era nata due anni prima, l'animale era diventato un caso di studio per zoologi ed etologi per il suo record d'età, raggiunto in buona salute. Solo l'esame autoptico svelerà la causa della morte.