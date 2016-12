10 giugno 2014 Brasile, cane veglia il padrone ucciso In questo video strappalacrime un meticcio rimane immobile a vegliare il proprio fedele amico. La canzone dei R.e.m. Everybody Hurts rende la scena ancora più toccante Tweet google 0 Invia ad un amico

13:35 - E' proprio vero che il cane è il migliore amico dell'uomo e che la sua fedeltà è qualcosa di straordinario. In questo video strappalacrime un meticcio rimane immobile a vegliare il proprio padrone, ucciso durante un agguato in Brasile. La polizia intervenuta per i rilievi non sembra disturbarlo. Lui, con il cuore affranto, resta al suo posto. Al fianco del proprio padrone. La canzone dei R.e.m. Everybody Hurts rende la scena ancora più toccante.