"Sono malata, prendetevi cura di Fiocco e Alice": appello via Facebook per i coniglietti

12:31 - "Cerco qualcuno che possa prendersi cura dei miei conigli": è l'appello lanciato da Daniela Davilla, una 35enne residente nel Pavese, affetta da una sindrome immuno-tossica chiamata sensibilità chimica multipla. A causa della sua malattia è costretta a trasferirsi e nella nuova casa non potrà tenere tutti i suoi animali. Per questo, tramite la pagina Facebook dell'Enpa di Voghera, cerca una nuova famiglia per Fiocco e Alice, due coniglietti nani.

"La mia vita è appesa ad un filo - racconta a La Provincia Pavese -. Lancio un appello per i miei due coniglietti nani da compagnia, della razza ariete di circa un anno e mezzo. Intendo regalarli. Ho già un cane ed un gatto e nelle case dove mi sono informata mi hanno detto che mi permetterebbero di tenere solo questi due animali, ma non i conigli. Se ci fosse qualcuno che li adottasse..."