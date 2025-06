Val Senales: il 28 giugno riapre la Funivia Ghiacciai

La valle, che nei mesi freddi è il paradiso degli appassionati di sport invernali e in particolare dello sci alpino, è anche il posto ideale in cui trascorrere le vacanze estive, tra tante proposte di attività e un clima fresco, con tanti sentieri, vie ferrate, percorsi attrezzati per concedersi vacanze in “quota”, lontano dall’afa cittadina. Le famiglie trovano numerose attrazioni per trascorrere le giornate di sole, al fresco e in allegria, tra cui ad esempio i Mountaincarts Lazaun, le “Ferrari delle Alpi”: sono “macchine a pedali” che percorrono a tutta velocità un tragitto di quattro chilometri lungo un sentiero boschivo. Con la fresca aria alpina sul viso, si scende dalla stazione a monte di Lazaun fino a valle, senza motore. Questa avventura è adatta ai ragazzi sopra i 10 anni e i 140 cm di altezza, ma anche i più piccoli possono partecipare, se insieme a un adulto.