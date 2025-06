Vipiteno, vacanza di montagna ma… in città

UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA - Sorprende, Vipiteno, con la sua grazia, la sua vivacità, il suo incantevole centro storico con la quinta di alte case a colori vivaci dalle facciate decorate, gli antichi portici, gli stretti vicoli medievali e le deliziose piazzette dove è bello vagabondare senza fretta, fra botteghe d'artigianato locale ed eleganti negozi, ristoranti alla moda e locali tradizionali. Il centro storico è articolato fra Città Vecchia, Città Nuova e Piazza Città, ognuna con un proprio carattere e il proprio fascino. Immancabile una passeggiata nel centralissimo e animato corso della Città Nuova, la via dello shopping e dei caffè, con i suoi caratteristici bovindi sporgenti (Erker) dalle diverse fogge e le insegne dei mestieri in ferro battuto. Unanimemente riconosciuta come una delle più belle strade dell’Alto Adige, vi si affaccia il magnifico Municipio tardo barocco, visitabile, con l’antica sala consigliare perfettamente conservata, ed è dominata dalla svettante Torre delle Dodici, dall'alto della quale si gode un panorama ineguagliabile sopra la città e la corona di montagna che la abbracciano. Superata la torre, un altro tesoro da scoprire nell'ariosa Piazza Città, la chiesa gotica di Santo Spirito con il suo straordinario ciclo di affreschi quattrocenteschi, le cui forme stilistiche rimandano alla Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova. Qui il venerdì mattina si tiene il Mercato contadino, con bancarelle dei produttori dei dintorni, dagli ortaggi alle erbe fino ai famosi prodotti locali, come il celebre yogurt, i formaggi, il miele, lo speck dei masi, il pane fatto in casa. I Giardini Aromatici Wipptal coltivano erbe aromatiche seguendo rigidi criteri biologici. La raccolta avviene prevalentemente a mano e le piante sono essiccate rapidamente per mantenere proprietà, aroma e colore.



MONTE CAVALLO, LA MONTAGNA DI VIPITENO - Storico crocevia tra nord e sud, tra Mediterraneo, Alpi ed Europa centrale, Vipiteno è la cornice ideale per una vacanza che combina i piaceri di un vivace, elegante e colto centro cittadino a misura d’uomo con quelli di una vacanza in montagna, fatta di natura, attività en plein air, sport outdoor. Con una cabinovia che parte proprio dalla città, si sale in una manciata di minuti sul Monte Cavallo, la montagna di casa. A circa 2000 metri di quota, davanti ad uno stupendo panorama, ecco un grande alpeggio, accoglienti rifugi dove gustare prodotti locali e piatti tradizionali, e per i bambini il Rossy Park (un parco open-air con giochi e un mini zoo che ospita conigli, asini, pony, pecore, lama e alpaca) e il Rossy Walk, un percorso avventuroso di 3 km, percorribile anche con i passeggini, che permette di scoprire la natura e conoscere la montagna giocando. Adrenalinica - e di tutta sicurezza - è l’esperienza del Panorama Mountain Coaster, il bob su rotaia adatto a tutta la famiglia, che corre sulle praterie in quota. Una fitta rete di sentieri regala escursioni e itinerari alpinistici, dalla semplice passeggiata rilassante fino alle vie più impegnative con un panorama che spazia dalle Alpi della Zillertal, alle Dolomiti, alle Alpi Sarentine fino alle Alpi dello Stubai.



CONCERTI ALL'ALBA E CENA ALPINA IN CABINOVIA - Sul Monte Cavallo, complice la sua grande bellezza e gli ampi panorami, si possono vivere anche esperienze uniche e singolari. Veramente magici sono i concerti all’alba presso la Campana dei desideri. Si sale in cabinovia e, dopo una breve passeggiata guidata, si assiste allo spettacolo sempre emozionante del sorgere del sole sulle Alpi della Zillertal e sulle Dolomiti, accompagnato da musica dal vivo e da una colazione Con prodotti tipici. Quattro gli appuntamenti: domenica 27 luglio (banda musicale di Vipiteno), mercoledì 6 agosto ("Elviras Kiss"), domenica 10 agosto ("Timbreroots") e mercoledì 27 agosto ("Jimi Henndreck"). Un’altra piacevolissima esperienza è la Cena gourmet da gustare direttamente in cabinovia (18 luglio), con menu di 6 portate creato dai ristoranti Kolping, zur Traube, Posthotel Lamm e Schwarzer Adler, preceduta da un aperitivo musica alla stazione a valle e conclusa con dessert e musica dal vivo in un’atmosfera di festa.



SENTIERI TEMATICI E LA SAPIENZA DELLE ERBE - Oltre che sul Monte Cavallo, altre piacevoli attività adatte a tutti si fanno anche nei dintorni di Vipiteno. Ad esempio, i due sentieri tematici delle api a Campo di Trens (dove si visita l’imponente Castel Tasso, uno dei manieri meglio conservati di tutto l’Alto Adige) e il Regno dei funghi a S. Giacomo in Val di Vizze. La sapienza delle erbe si scopre nei Giardini Aromatici Wipptal, ovvero maso Steirerhof a Prati di Vizze di Gabi e Sepp Holzer e maso Botenhof a Fleres di Bernhard Auckenthaler, due masi che da 25 anni lavorano insieme, coltivando erbe e piante aromatiche con rigidi criteri biologici. I fiori raccolti a mano e le erbe tagliate nel momento della loro massima potenza balsamica, vengono lavorati per realizzare prodotti naturali di alta qualità, dall’alimentare al cosmetico, dagli sciroppi ed infusi alla biocosmetica, che si possono acquistare in loco o nel delizioso negozio di Vipiteno, ospitato nella Vecchia Farmacia della centrale Città Nuova. Decine le specie coltivate, di cui vengono svelate proprietà e utilizzo, in un tripudio di profumi e di colori.