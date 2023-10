Turismo dell'olio e sostenibilità: a Mattinata la terza edizione di FèXtra

Sono in programma esperienze tra gli ulivi, attività di degustazione , attività ludico-ricreative per i più piccoli , visite guidate, convegni, momenti di spettacolo e molto altro per la terza edizione di una grande festa all’insegna dei buoni sapori.

L’edizione 2023 di FèXtra è dedicata in particolare all’oleoturismo, la pratica che coniuga l’agricoltura di qualità con il turismo destagionalizzato ed esperienziale. Il claim di quest’anno è “Con FèXtra, vOlii in Pu-glia”, un gioco di parole che unisce la ricchezza dell’olio e la possibilità di volare in Puglia in un binomio di agricoltura e turismo, sostenibilità ambientale e identità enogastronomica del territorio.

Il programma, ricco di iniziative e appuntamenti, propone esperienze, visite guidate, momenti di conoscenza e di scoperta del sistema olivicolo di Mattinata. Sabato 14 e sabato 21 ottobre l’appuntamento è all’Agriturismo Giorgio con le experience nei frantoi (dalla raccolta delle olive alla molitura, dall’imbottigliamento alla degustazione); domenica 15 ottobre sono in programma la visita guidata al parco archeologico di Monte Saraceno e una passeggiata esperienziale nei campi d’ulivo dell’azienda agricola Giovanni Ciuffreda. Domenica 22 ottobre, invece, c’è la visita guidata al parco archeologico di Monte Sara-ceno, arricchita dalla Camminata in Rosa. Dal 16 al 20 ottobre, poi, FèXtra si apre alle scuole con FèXtra School e con l’appuntamento dedicato ai bambini nei frantoi.

FèXtra, grazie alla collaborazione e alla continua co-progettazione con l’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, propone inoltre due appuntamenti importanti dedicati al tema dell’oleoturismo. Venerdì 20 ottobre è in programma il convegno nazionale “Oleoturismo: per una stabile proposta di turismo esperienziale in Puglia” e la presentazione di “Oleoturismo: la Carta di Mattinata”, cinque proposte concrete per la Puglia. Il giorno successivo, sabato 21 ottobre, l’appuntamento è con l’assemblea regionale dell’Associazione “Città dell’Olio” di Puglia con tutte le città pugliesi aderenti e gli esponenti regionali dell’associazione.

Attesissimi, poi, sono gli eventi musicali e di spettacolo. Confermate le due cene-evento alle quali si aggiungono due speciali eventi di piazza gratuiti dedicati alla città. Le cene-evento si svolgono venerdì 13 ottobre con l’omaggio spirituale e colto dei Radiodervish al grande Franco Battiato (info, costi e prenotazioni +39 339 1878047) e venerdì 20 ottobre con l’irriverenza e la comicità del duo Pino e gli Anticorpi (info, costi e prenotazioni +39 380 5858440). Gli eventi di piazza, invece, propongono due grandi nomi del panorama musicale italiano come Roy Paci (sabato 14 ottobre) e i Neri Per Caso (sabato 22 ottobre).

Sono inoltre in programma tanti altri eventi, tra cui il laboratorio di cucina con cena “Colto e mangiato” (mercoledì 18 ottobre), due tappe speciali di Gargano Kids Festival (domenica 15 e domenica 22 ottobre), le presentazioni dei libri dello chef Matteo Ferrantino (venerdì 13 ottobre) e di Matteo Pazienza e Ferdinando Lucianetti (lunedì 16 ottobre), l’inaugurazione del bivio “Mattinata Città dell’Olio” (martedì 17 ottobre), la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale “Matteo Sansone” (sabato 21 ottobre), l’inaugurazione del monumento “Ulivo Pietravento” (domenica 22 ottobre) e un momento di comunità, dall’aperitivo alla cena con il gruppo folk “Pizzeche&Muzzeche”, verso FèXtra2024 (domenica 22 ottobre).

Il festival si inserisce in una strategia più ampia che il Comune di Mattinata ha favorito grazie all’ideazione del brand “MattinataèXtraordinaria” e del Piano strategico del turismo condiviso #Mattinata2025 utile alla promozione turistica e dell’agricoltura nell’ottica di uno sviluppo economico del territorio.

"FèXtra, dopo due edizioni molto positive, ritorna con un programma dedicato all’oleoturismo, un tema cruciale per lo sviluppo del nostro territorio. Questa pratica, infatti, potrebbe rappresentare un modello positivo e vincente per una città come Mattinata che sta cercando di coniugare e far dialogare l’agricoltura di qualità con il turismo esperienziale legato all’olio. Il nostro festival, che già da qualche anno coinvolge produttori, professionisti del settore e turisti, quest’anno vuole ragionare e proporre idee con l’intento di provocare una fusione fruttuosa tra settore primario e terziario. Il nostro territorio è pronto per abbracciare queste nuove sfide e FèXtra, nel suo piccolo, vuole accompagnare e facilitare questi pro-cessi d’eccellenza", dice Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata.

Tutte le informazioni e il programma dell’evento sono online sul sito www.fextramattinata.it .