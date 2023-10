Eurochocolate 2023: quando il cioccolato fa bene alla genialità

La formula di quest’anno è geniale: E=mc² , giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, la formula di Einstein che in teoria significa che una piccolissima quantità di materia racchiude un’enorme quantità di energia, in pratica si identifica con il cioccolato; nel calendario degli eventi un grande spazio viene dedicato proprio alla ancora poco conosciuta “materia” prima da cui il cioccolato ha origine, il cacao.

Nei tre padiglioni di Umbriafiere, la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate ci saranno scenografie immersive che guideranno in un viaggio di gusto intorno al mondo del cacao. Nel Padiglione 7 dedicato alla Chocolate Experience troveremo il percorso esperienziale nella Playa de Oro in Ecuador: i campesinos, una tenace comunità di produttori del pregiato cacao “fino y de aroma”, sono custodi di un territorio di circa 11.000 ettari in piena foresta amazzonica raggiungibile solo dopo un’ora di traversata via fiume in canoa a motore, scenario che all’Eurochocolate è stato parzialmente riprodotto. La manifestazione supporta questa comunità e la fabbrica di cioccolato a Mindo realizzata dall’agronomo e cooperante Pierre Molinari. Da non perdere l’originale cerimonia del cacao ed il nuovo CabossaLab, senza mancare di presenziare alla preparazione live di golosità, dalla fava di cacao alla tavoletta, magistralmente condotta dai maestri cioccolatieri presso la Fabbrica del Cioccolato. Nel Laboratorio sono in programma alcune mini-sessioni di lavorazione del cioccolato Be Experience a cui il nostro viaggiatore può iscriversi in loco oppure prenotando on line sul sito della manifestazione.

Grande appeal riscuotono le sculture di cioccolato alla cui lavorazione si può assistere durante i week end 14-15 e 21-22 ottobre, quando abilissimi scultori lavoreranno quattro maxi-blocchi di cioccolato da 11 quintali l’uno, per poi esporli durante tutto l’evento.

Sul palco a tema Cooking Show ci saranno Frau ed Ernst Knam ospiti in programma sabato 14 ottobre, quando la sperimentazione del Re del Cioccolato porterà alla realizzazione live di tre tipi di cioccolatini con immancabile degustazione finale. Ci sarà spazio anche per il gelato al cioccolato (monorigine Ecuador 70%) firmato Luca Montersino. Lunedì 16 e domenica 22 il cioccolato verrà lavorato dai professionisti del dolce - 6 Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana - Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buoni, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni. E poi gli abbinamenti, curiosi e insoliti, da fare con vini, grappe o cibi.

Il viaggio nelle Terre del Cacao prosegue all’interno del Padiglione 8 con un’ampia area Choco Trip che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza di tanti produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao, tra cui Repubblica Dominicana, Perù, Hawai, Colombia, Nicaragua, Brasile, Venezuela, Ecuador, Jamaica, Madagascar, Togo, Costa d’Avorio, Uganda, Ghana, Filippine, Thailandia e Indonesia. Si presenteranno anche destinazioni turistiche, le rotte del cacao, per coloro che intendono esplorare da vicino queste terre lontane quanto affascinanti.

Di grande impatto (visivo e olfattivo) è l’enorme Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese, al gianduiotto, e una dedicato al cioccolato di Modica.

Nel Padiglione Funny Chocolate aspetteranno il nostro viaggiatore i “costruttori di dolcezze” e la replica di Albert Einstein nello show dal titolo “Albert e il mistero del cioccolato quantistico”: esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema, in stile escape room. Per i più piccoli sono previsti laboratori manipolativi: Attacca Bottone, nella grande merceria per realizzare dei bottoni di cioccolato; Mustachoc per creare baffi di cioccolato da portare a casa; Montmaître per dipingere con il cioccolato; Choco in Casa ossia una scatola di cioccolatini che si trasforma in una casetta da riempire di dolcezze.

Oltre alla bontà la bellezza: nello splendido centro storico di Perugia in Piazza della Repubblica il nostro viaggiatore troverà le produzioni artigianali, poi, passando per i tre flagship store di Eurochocolate presenti in Piazza IV Novembre e in Via Oberdan, si imbatterà nel focus “Chi la fa la Spezza” che valorizza la produzione delle ormai celebri e variegate lastre di cioccolato.

Il programma completo su www.eurochocolate.com