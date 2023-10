Sagre: gli appuntamenti con i buoni sapori di ottobre

Dove andare in tutta Italia per gustare e scoprire tanti prodotti di eccellenza della stagione autunnale

Ecco allora gli eventi da non perdere per gli appassionati di buona cucina, da nord a sud d’Italia, nel fine settimana 13 – 15 ottobre.

Le sagre gastronomiche di metà ottobre hanno come protagonisti funghi , mele e castagne , ma anche formaggi e altri sapori tipicamente autunnali come la polenta e la bagna cauda piemontese.

FARINE DI FLÔR e FORMANDI, Sutrio (Udine) - Domenica 15 ottobre il grazioso borgo della Carnia ospita due eventi di gusto: il primo è la rassegna gastronomica "Farine di Flôr", interamente dedicata alle farine e ai cereali antichi. Protagonisti sono mulini, farine e delizie di Carnia, in un percorso tra piatti della tradizione e birre artigianali del territorio, che celebra la cultura contadina locale. In contemporanea si svolge "Formandi", mostra-mercato della miglior produzione casearia della montagna friulana: protagonista è il Formaggio di Malga, con degustazioni e la singolare Asta dei formaggi di Malga. Ci sono anche kids cooking, un'escursione in e-bike con Visit Zoncolan, la camminata a fondovalle per incontrare gli animali da cortile. Per l'occasione l’Albergo Diffuso Borgo Soandri, propone pacchetti di soggiorno e convenzioni nelle aziende agroalimentari, servizi e ristoranti di Sutrio. www.facebook.com.

POMARIA, Cles (Trento) – Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre si passeggia nella natura e si scoprono le deliziose mele della Val di Non: l’appuntamento è a Cles, per tre giornate in compagnia del frutto che “leva il medico di torno”. Si passeggia tra mele vecchie e nuove, tra raccolte e mercati contadini in occasione della storica festa della mela. Tra gli eventi organizzati per l’occasione ricordiamo la possibilità di partecipare alla raccolta delle mele, le passeggiate tra i meleti e i vigneti; le mostre e gli incontri tematici, i laboratori didattici. Si può anche imparare a cucinare lo strudel o degustare il meglio della produzione agricola locale. Informazioni: pomaria.org.

FESTA DELLA POLENTA DI VIGASIO, Vigasio (Verona) – Tre settimane di buona cucina e di intrattenimento, dal 12 ottobre al 5 novembre, con decine di piatti e di combinazioni diverse per una fiera dominata dal bel colore giallo della polenta locale: la Festa della polenta di Vigasio, regina della tavola tradizionale veronese, viene celebrata in mille modi diversi, per accompagnare i funghi, la carne, il pesce e i formaggi. Gli stand enogastronomici sono attrezzati per proporre un ricco menu con svariate preparazioni, in base alle ricette della tradizione: accanto alla polenta di mais ci sono anche gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. Informazioni: www.festadellapolenta.it.

SAGRA DELLA BAGNA CAUDA, Volpiano (Torino) - La bagna cauda (che in dialetto piemontese significa salsa calda) è una tradizionale salsa piemontese a base di olio, aglio, acciughe, utilizzata come intingolo per verdure crude o cotte, che si condivide tipicamente in raduni conviviali accostata a un buon vino rosso. Per scoprirla e degustarla si può approfittare di questa bella sagra in programma da giovedì 12 a domenica 15 ottobre nel rione Borgo Rumero della cittadina di Volpiano, in una festa all'insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. Il menù propone la classica bagna cauda con verdure ma anche tanti piatti della tradizione, come le cotiche coi fagioli, tomini e acciughe al verde, la polenta con spezzatino e salsiccia, gli agnolotti, e ancora antipasti, dolci, vino, musica e ballo. La bagna cauda può essere richiesta anche da asporto tutte le sere dalle 18.30. alle 19.30. INFO: www.facebook.com.

MILANO GOLOSA, Milano – Il Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi, nel capoluogo meneghino, ospita da sabato 14 a lunedì 16 ottobre un evento che esalta l’enogastronomia italiana, per un weekend all’insegna del gusto: Milano Golosa giunge alla undicesima edizione e focalizza l’attenzione sulla semplicità e la genuinità dei piatti della tradizione enogastronomica italiana. Gli artigiani del gusto sono presenti alla manifestazione con i loro migliori prodotti, tra cui salumi, formaggi, dolci, liquori, da degustare e da scoprire. Il tema di questa edizione è “C’è fermento in cucina” e focalizza l’interesse sulle fermentazioni, dai piatti fermentati ai prodotti derivati da questo principio. Ci sono anche le proteine alternative, gli allevamenti sostenibili, le nuove tendenze gastronomiche provenienti dal mare, le erbe e i fiori commestibili. Orari: sabato 14, dalle ore 12.00 alle ore 20.00; domenica 15, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; lunedì 16, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Informazioni: www.milanogolosa.it.

MOSTRA DEL BITTO, Morbegno (Sondrio) – Edizione numero 116 per questa storica manifestazione che anima il centro storico della cittadina valtellinese e celebra questo formaggio DOP di montagna. Punto di partenza della manifestazione è il Chiostro del Convento di Sant’Antonio, dove viene allestita la Casera in cui sono esposti i formaggi in concorso (Bitto DOP, Valtellina Casera DOP e Scimudin). Le degustazioni a tema e gli assaggi si svolgono tra le sale e il chiostro del convento, mentre in Piazza Sant’Antonio è allestito il mercato delle specialità agroalimentari. Ci sono anche un “calecc”, la tradizionale tenda in cui viene lavorato il Bitto; e le postazioni “didattiche” per esperienze immersive di narrazione dei metodi di produzione, delle caratteristiche dei prodotti DOP e dei luoghi di produzione. I ristoranti e i bar della città propongono i “Cheese Hour” e i “Menu a DOP“ a tema, per scoprire i piatti tipici e le specialità della valle, mentre Palazzo Malacrida ospita degustazioni guidate. Informazioni: www.mostradelbitto.com.

LEGUMINARIA, Appignano (Macerata) - Erano considerati la “carne dei poveri” e sono ancora oggi un cibo gustoso, genuino e nutriente: ceci, fagioli, lenticchie, roveja sono protagonisti di piatti sostanziosi, che in passato si preparavano in abbondanza poiché quello che rimaneva si mangiava il giorno successivo, prima di andare a lavorare nei campi. La sagra di Appignano, nelle Marche ci fa scoprire i legumi come si preparavano una volta, cotti sul fuoco nelle pigne di coccio direttamente nel camino, unica fonte di calore nella casa. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre Leguminaria propone i legumi preparati secondo le antiche tradizioni, con cottura lenta e senza evaporazione degli aromi, serviti nelle ciotole di terracotta realizzate dai maestri vasai del luogo, insieme a un buon bicchiere di Rosso Piceno della Cantina Fattoria Forano. Leguminaria “ospita” al suo interno “BorgoCeramica”, la mostra della terracotta e della Ceramica artistica contemporanea. Informazioni: www.leguminaria.it.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA, Pergola (Pesaro e Urbino) – Domenica conclusiva, il 15 ottobre, per la Fiera del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici di Pergola, giunta alla 26esima edizione. Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia, situato nell’alta valle del Cesano in provincia di Pesaro e Urbino, propone numerosi eventi, tra cui spettacoli teatrali, musica, iniziative sportive, momenti di gioco per i bambini e soprattutto una vera festa di sapori. Il teatro Angel Dal Foco e il Teatro dei golosi sono inoltre sede di dibattiti e cooking show che raccontano il mondo del tartufo. C’è anche il raduno camper, organizzato dalla Proloco cittadina, ideato per far conoscere la città, le sue bellezze e le eccellenze culinarie. La sosta è gratuita. Informazioni: www.fieradeltartufopergola.it.

FESTA DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, Vallerano (Viterbo) – Appuntamento in tutti i fine settimana di ottobre da sabato 7 a domenica 29 ottobre, con un seguito mercoledì 1° novembre, in compagnia delle castagne Vallerano, protagoniste di questa bella sagra. Il prezioso prodotto naturale è protagonista assoluto nelle sue molteplici versioni, grazie a un percorso gastronomico, turistico e culturale mirato a vivacizzare ed approfondirne la conoscenza. La castagna di Vallerano, dotata di una particolare lucentezza, è stata insignita dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta. Non una sagra ma una vera e propria festa che vuole celebrare il prodotto tipico del paese in maniera gioiosa, con attrazioni di vario genere. Da non perdere la distribuzione in piazza delle deliziose caldarroste. INFO: www.castagnavallerano.it/

SAGRA DEI FUNGHI, Cusanto Mustri (Benevento) – Ultimo appuntamento, domenica 15 ottobre, con la 43esima edizione della sagra dedicata agli ottimi funghi locali, ormai diventata appuntamento irrinunciabile delle manifestazioni enogastronomiche della Regione Campania, e ottima opportunità per chi desidera trascorrere una o più giornate in una splendida cornice naturale e nello stesso tempo scoprire la cucina tipica, la tradizione, la cultura locali. INFO: www.facebook.com.



AUTUMN FEST, Mugnano Del Cardinale (Avellino) – Sabato 14 e domenica 15 ottobre, tutti a Mugnano del Cardinale, nell’Avellinese, per l’11esima edizione di Autumn Fest, la festa della rivalutazione dei prodotti della tradizione: è l’occasione perfetta per assaggiare la pizza di “raurinio”, il salsiccione al sugo con polenta, pasta e fagioli con la cotica, panini con costoletta, salsiccia o porchetta, caciocavallo impiccato, montanare, straccetti, vino locale e tante altre prelibatezze ancora. Buoni sapori, divertimento e tanta musica accompagnano le due serate, mentre domenica gli stand sono aperti anche a pranzo. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA CASTAGNA, Trecchina (Potenza) – Tre fine settimana dedicati al delizioso frutto dell’autunno, il 14-15 ottobre, il 21-22 e ancora il 28-29. Alla sagra si può trovare la pasta con farina di castagne, miele, liquore, dolci, gelato, birra, tutto alla castagna. Naturalmente ci sono caldarroste a volontà, musica, arte, artigianato Informazioni: www.amicidellacastagna.it.