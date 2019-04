Torino: Pasqua sulle note del Tango

Ideatori e direttori artistici del Festival sono Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini di fama mondiale che ogni anno portano nel capoluogo piemontese i migliori maestri e appassionati del tango provenienti da tutto il mondo. Il programma del Festival, dopo il concerto di apertura, prevede nella giornata di venerdì 19 aprile la tradizionale la tradizionale Fiesta de Bienvenida, vera e propria inaugurazione del Festival: il fascino del tango incontra la bellezza architettonica della Reggia di Venaria ospitando i ballerini nella splendida Galleria di Diana: ci sono le esibizioni di Esteban Moreno e Claudia Codega, di Horacio Pebete Godoy e Cecilia Berra, e di Gioia Abballe e Simone Facchini - orgoglio italiano e vice campioni mondiali a Buenos Aires nel 2017 - , unite alla musica di Dj SuperSabino. Sono un migliaio le coppie di ballerini che nei loro abiti “black and white” si lasciano trasportare dalla magia del tango fino alle prime luci dell’alba.



Sabato 20 aprile il festival si impadronisce degli spazi dell’AC Hotel di Lingotto per la prima delle tre Milonghe Pomeridiane, un pomeriggio di grande sensualità sulle note di Dj Alfredo Petruzzelli. La serata prosegue, tra glitter, paillettes e luccicanti diamanti, alla Reggia di Venaria dove Dj SuperSabino anima una lunga e sensuale notte arricchita dalle performance di Carlitos Espinoza e Noelia Hurtado e di Facundo Pinero e Vanessa Villalba.



Domenica 21 aprile spazio a Dj Rudy Palugan che guida i passi dei ballerini durante la seconda Milonga Pomeridiana all’AC Hotel, e alla Gran Fiesta de Pasqua: a seguire, si svolge una serata di grande eleganza e passione, tutta all’insegna del rosso, per celebrare il tango e per festeggiare insieme la Pasqua con le splendide esibizioni di Javier Rodriguez e Fatima Vitale e di Neri Piliu e Yanina Quinones, a cui si uniscono altri due straordinari danzatori, i campioni mondiali del campionato del mondo 2018, Dmitry Vasin e Sagdiana Khamzina, per la prima volta al Festival del capoluogo piemontese.



Il sipario dell’edizione 2019 dell’International Tango Torino Festival si chiude lunedì 22 aprile con la Milonga Pomeridiana, durante la quale Dj Sergio Chiaverini e la sua musica riscaldano gli ambienti dell’AC Hotel di Lingotto. A seguire, i ballerini e tutti i partecipanti al Festival possono godersi un’ultima ed entusiasmante serata di tango al Club Almagro dove è in programma la Fiesta de Despedida: una grande festa per salutarsi, ballare ancora una volta tutti insieme e per darsi appuntamento alla 20° edizione.



Il Festival offre a tutti i praticanti la possibilità di frequentare corsi e seminari per ogni livello. Rimbalzi, incroci, giri di sacadas, pivot, gancio, contra enrosque senza dimenticare camminata ed abbraccio… ecco tutto quello che si può imparare al Festival del Tango. Novità della 19° edizione è il Seminario di Milonga: sono Javier Rodriguez e Fatima Vitale, Carlitos Espinosa e Noelia Hurtado, Horacio Pebete Godoy e Cecilia Berra a guidare i partecipanti con l’obiettivo di approfondire la conoscenza ritmica, le alterazioni di ritmo, la milonga a tempo e controtempo, con un focus specifico sul Traspiè. Altri seminari specifici da segnalare sono quello di Tecnica Uomo e Donna, quello di Tango Salon e quello di Coreografia, per approfondire ogni aspetto del tango Argentino.



Informazioni: www.marcelaystefano.com/tango-torino-festival/