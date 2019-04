Romagna: a Tredozio per il Palio dell’Uovo

Si intitola "Sagra e Palio dell’Uovo" ed è organizzata in occasione delle festività pasquali dalla Pro Loco Vis in Fide di Tredozio in collaborazione con i quattro rioni locali, con sfide singolari e divertenti, giochi di gruppo, campionati di tiro con le uova sode.



Gare di battitura - La battitura dell’uovo sodo è ormai una tradizione di Tredozio ed è una disfida che si svolge a coppie, i quali si contendono le uova attraverso uno o più colpi assestati sulle e il guscio che cede al tocco perde. La battitura è fatta in fila tra i presenti, divisi in categorie fra bambini-donne-uomini. I vincitori dei singoli gruppi si contenderanno il premio dei premi: l’Uovo Sagra. Uova sode per tutti da ritirare insieme al il ticket d’ingresso.



Campioni di mattarello - A seguire ecco la “gara delle Sfogline”, aperta a tutti, dove la fortuna osserva l’abilità lavorare di braccia e stendere la pasta fino a ridurla a un velo. Campione del mattarello 2018 è lui, il "leggendario" Gilberto Rabiti con una maxi sfoglia di 108.5 cm ottenuta da 7 etti di pasta in 8 minuti. Prevista anche una disfida tutta in rosa, soprannominata L’uovo al femminile.



Record: 22 uova divorate in 3 minuti - Si arriva quindi al momento clou della Sagra, il “Campionato Nazionale dei Mangiatori di Uova Sode” campionato aperto a tutti: la gara del 2018 è stata vinta dal campione Ricci con 16 uova. Il vecchio record delle 22 uova in 3 minuti, vive ancora e forse chissà se verrà mai battuto. Alle 18.30 spettacolo musicale con il gruppo “L’orecchio buono di Van Gogh”.



Carri allegorici e disfide rionali - Il 22 aprile ecco il Palio di Pasquetta. La sfilata ei carri allegorici e dei partecipanti in costume comincia verso le 15. I vari gruppi scendono poi sulle sponde del fiume accanto alla piazza e si sfidano in quattro gare: : “l’uovo al bersaglio, l’uovo nel pagliaio, il tiro alla fune e la battaglia delle uova” che uniscono: abilità, precisione, forza; nonché strategia e fortuna occasionale. Seguirà l’ormai tradizionale disfida all’insegna delle uova tra i Comuni di Tredozio e Arcevia (Ancona).