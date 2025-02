Torna a Ivrea lo Storico Carnevale con la Battaglia delle Arance

UN EVENTO UNICO - Il Carnevale di Ivrea è un evento unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande festa civica popolare dal forte valore simbolico, durante la quale la comunità di Ivrea celebra la propria capacità di autodeterminazione ricordando un episodio di affrancamento dalla tirannide di medievale memoria. Tutto si svolge secondo un ben preciso cerimoniale, che si ripete anche quest’anno secondo la tradizione e che ha preso il via il 6 gennaio e che proseguirà fino al 4 marzo, Martedì Grasso.



BATTAGLIA DELLE ARANCE - Il clou del Carnevale è l’attesissima e celebra Battaglia delle Arance, che si disputa per tre pomeriggi (da Domenica 2 marzo al Martedì Grasso 4 marzo) nelle principali strade e piazze del centro. La battaglia si rifà a un fatto realmente accaduto, ovvero la rivolta popolare contro il signore locale che fu innescata dal rifiuto di Violetta, la “Vezzosa mugnaia” a sottostare alla sua pretesa dello ius prime noctis. La giovane ragazza, simbolo di eroismo e libertà, è ancor oggi l’emblema della festa. La Battaglia delle Arance rievoca proprio questa rivolta e tirare le arance ha un forte significato simbolico. Il popolo è rappresentato da squadre di aranceri a piedi che combattono sprovvisti di qualsiasi protezione contro aranceri su carri trainati da cavalli, che indossano protezioni e maschere di cuoio. I carri da getto sono divisi in pariglie (2 cavalli) e quadriglie (4 cavalli) e si alternano all’interno delle piazze per pochi minuti.