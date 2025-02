Foiano della Chiana: il Carnevale compie 486 anni

SPETTACOLI COREOGRAFIE - Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano.



QUATTRO FAZIONI - Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica. Non solo carri di cartapesta, ogni fine settimana tante iniziative collaterali. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. Due mostre imperdibili, in particolare, arricchiranno il programma culturale del Carnevale: una dell’artista Ale Giorgini; l’altra dedicata ai costumi storici.



DJ INTERNAZIONALI - Non mancheranno i DJ Internazionali: tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate con Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana. Poi Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno, porterà il suo sound unico a Foiano. Torna anche l’appuntamento con "Avanti coi Carri Show", il programma televisivo dedicato al Carnevale di Foiano, che trasmetterà i momenti più emozionanti delle sfilate e degli eventi, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera del Carnevale anche a distanza.