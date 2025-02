Castelli romantici: visite e amori a Gropparello per San Valentino

AMORI SEGRETI: QUANDO I CASTELLI NASCONDONO GLI AMANTI – Al Castello di Gropparello, nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio è in programma una visita drammatizzata con partenza alle ore 17.00: il consueto tour del castello si svolge a lume di candela con intermezzi interpretati da attori in costume che irrompono nel racconto, come eco di un passato tragico e passionale che invoca giustizia per un amore tragico e sfortunato. Protagonisti della vicenda sono Rosania Fulgosio e Lancillotto Anguissola, della cui storia non restano testimonianze dirette ma una suggestiva leggenda, tramandata oralmente per secoli, e le enigmatiche parole di vari sensitivi che negli anni si sono presentati al castello, riportando un messaggio dal lontano passato. Rosania era una giovane castellana che, nel 1300, fu ingiustamente accusata di adulterio dal marito, il quale la uccise per questo. La leggenda vuole che le sue spoglie mortali attendano ancora oggi di essere ritrovate e sepolte degnamente per poter trovare pace. L’esperienza a Gradara prevede lo stesso format, con visita notturna al castello in programma il 14 e il 15 febbraio alle 17.00, alle 19.00 e alle 21.00, con interventi di attori in costume, i quali fanno rivivere la commuovente storia di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, raccontata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. La manifestazione sarà ripetuta nei due castelli anche nel periodo estivo per permettere ai visitatori di partecipare a entrambe.