Il Carnevale di Venezia celebra i 300 anni di Giacomo Casanova

OLTRE 50 APPUNTAMENTI - Il tema dell’edizione 2025 del Carnevale, dedicato al leggendario veneziano nel 300esimo anno dalla sua nascita, viene sviluppato in numerose declinazioni, dalla musica al teatro, dal reading alle performance, fino agli spettacoli per i più piccoli, per un totale di oltre 50 appuntamenti. Un programma ricco di eventi, spettacoli e celebrazioni che faranno rivivere l’atmosfera del XVIII secolo e che esploreranno la creatività e la passione incarnate da Casanova, simbolo della Venezia del Settecento e della sua cultura raffinata e sempre audace.



LA NOTTE DI SAN VALENTINO. CUORE A CUORE - Giacomo Casanova, una delle figure più iconiche e affascinanti della storia veneziana, nato nel 1725 e famoso per la sua vita avventurosa - ma anche per lo spirito libero, l’ingegno e l’amore per l’arte e la bellezza - è il protagonista dell’evento clou del calendario veneziano, che quest’anno si apre proprio nel giorno di San Valentino, in un suggestivo intreccio tra amore e la magia senza tempo di Venezia per celebrare nell’incomparabile cornice di Piazza San Marco l’amore e gli innamorati. Venerdì 14 febbraio dalle ore 18.30, sul palco di Piazza San Marco, il Carnevale di Venezia accende quindi i riflettori su un’iniziativa dedicata a tutti gli innamorati di ogni età tra gag, rocambolesco romanticismo, performance di balli storici, musica e danze. A condurre sono Marco Maccarini e Chiara Perale, con le intrusioni dell’eclettico Principe Maurice nei panni di un sofisticato Casanova e di un improbabile Valentino interpretato dal giullare Manuel Bruttomesso (aka Nespolo Giullare). Durante la serata, gli innamorati possono cimentarsi in romantiche dichiarazioni d’amore dal palco di San Marco grazie all’iniziativa “Urla il tuo amore”. Come da tradizione il primo fine settimana sarà nel segno dell’acqua, con il Corteo acqueo di centinaia di imbarcazioni tradizionali rigorosamente a remi e addobbate a festa condotte da rematori in costume, con in testa, come sempre, la “Pantegana” (domenica 16 febbraio).



VENICE CARNIVAL STREET SHOW - Per l’intera durata della manifestazione, le celebrazioni attraverseranno tutta la città, con spettacoli all’aperto nei campi e nelle piazze grazie al “Venice Carnival Street Show”, che ripropone un ricco palinsesto di appuntamenti a Venezia, Mestre, le isole della laguna e le Municipalità. Tornano la commedia dell’arte con i comici internazionali, il ballo ufficiale a Ca’ Vendramin Calergi, le 12 splendide Marie, gli appuntamenti culturali, la musica per un pubblico giovane all’Arsenale e a Forte Marghera, ma anche i carnevali del mondo sul palco di Piazza San Marco con i loro usi e costumi. Ad incantare il pubblico, saranno il suggestivo spettacolo sull’acqua all’Arsenale che saprà sorprendere attraverso i linguaggi della danza, della musica e della narrazione e le proiezioni sulle facciate di Ca’ Vendramin Calergi.



EVENTI IMPERDIBILI - Nel palinsesto del Carnevale gli eventi culturali hanno sempre avuto una grande rilevanza, ma negli ultimi anni questa presenza si è consolidata e qualificata ulteriormente. Tanti quindi gli eventi imperdibili, realizzati in collaborazione e partnership con circa 25 istituzioni cittadine, tra associazioni culturali, enti, teatri e musei, palazzi. Inoltre, il Laboratorio Tragicomica presenta delle conferenze sull’arte delle maschere, mentre partirà dai primi giorni di Carnevale un progetto che vedrà la pubblicazione sui canali social di 6 video dedicati alla vita di Casanova. Ampia l’offerta nei teatri cittadini che presenta un ricco calendario di spettacoli pensati per l’occasione, mentre la Fondazione Musei Civici di Venezia prevede aperture straordinarie dei musei del proprio circuito per facilitare al massimo la fruizione ai visitatori del Carnevale.