Umbria destinazione d’amore, nel nome di San Valentino

AMORE E CIOCCOLATA - Un appuntamento imperdibile è la Festa della Promessa a Terni, che si terrà domenica 16 febbraio nella Basilica di San Valentino, dove riposano le sue spoglie. Centinaia di coppie, futuri sposi, si scambieranno solenni promesse d’amore. Nei giorni successivi, la Basilica accoglierà anche chi celebra le nozze d’argento e d’oro, rinnovando il proprio impegno con un tocco di spiritualità. Dal 13 al 16 febbraio 2025, Terni poi ospiterà la ventunesima edizione di “Cioccolentino”, una manifestazione che unisce la dolcezza del cioccolato alla passione di San Valentino. Il claim di quest’anno, “Battiti d’Amore”, racchiude un doppio significato: il cioccolato come simbolo di dolcezza e un focus sulla prevenzione delle malattie cardiache. Nel programma si parlerà dei benefici del cioccolato per il cuore, con uno spazio dedicato alla prevenzione e al benessere. Ma “Cioccolentino” non è solo salute: il bazar del cioccolato, con oltre 40 espositori, degustazioni, cooking show e laboratori. Non mancheranno momenti dedicati alle coppie per esplorare l’amore, scoprendo come scatta “la scintilla” al primo appuntamento.



INNAMORARSI A ORVIETO - A pochi chilometri da Terni, Orvieto invita i romantici a partecipare alla sesta edizione di “Innamorati di Orvieto”, dal 14 al 16 febbraio. Con il suggestivo sottotitolo “Ti amo dal profondo!”, l’evento propone un viaggio emozionante nei sotterranei della città. Tra le tappe più affascinanti del tour, i visitatori potranno esplorare le grotte di Orvieto Underground, il Pozzo della Cava, i cunicoli del Labirinto di Adriano e della Chiesa di Sant’Andrea, fino a raggiungere l’imponente Pozzo di San Patrizio. Un’esperienza unica, dove la storia incontra la magia del sentimento. L’Umbria è anche terra di tradizioni antiche, come l’arte orafa. Questo sapere, profondamente radicato nel territorio, dà vita a gioielli raffinati che uniscono tradizione e modernità. Un esempio simbolico è il Santo Anello di Perugia, custodito nella cattedrale di San Lorenzo. La leggenda vuole che l’anello, sacro simbolo dell’amore eterno, fosse il dono di Giuseppe a Maria.



VICOLO BACIADONNE - A Città della Pieve, l’amore si nasconde nel pittoresco Vicolo Baciadonne, un passaggio angusto largo tra i 50 e i 70 centimetri. Secondo la tradizione popolare, il vicolo nacque nel Medioevo da una disputa tra vicini di casa, che decisero di separare le loro abitazioni. Oggi, due persone che si incontrano nel vicolo sono così vicine da sfiorarsi… magari con un bacio rubato.