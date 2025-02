Vienna: 5 esperienze da vivere per San Valentino

AMMIRARE IL BACIO DI KLIMT AL BELVEDERE - Una delle esperienze più romantiche da vivere a Vienna per San Valentino, è senza dubbio la visita al Belvedere, per ammirare Il Bacio di Gustav Klimt. Questo capolavoro, con le sue sfumature dorate, celebra l’amore in tutte le sue forme ed è una tappa imperdibile per gli appassionati d’arte. Il palazzo barocco che ospita l’opera offre anche uno scenario incantevole, completato dai suoi giardini panoramici, perfetti per una passeggiata immersa nella bellezza e nella storia. Un’esperienza culturale e romantica che arricchisce qualsiasi visita a Vienna.



IMPARARE IL VALZER VIENNESE: UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE - Cosa c’è di più autentico e romantico che cimentarsi nella disciplina del valzer, proprio nella città che lo ha reso celebre? Vienna, patria della musica e del re del valzer Johann Strauss, offre l’opportunità di immergersi nella sua tradizione con corsi dedicati per chi visita la città. Le scuole di danza come Tanzschule Rueff, Tanzschule Elmayer e The Waltz School propongono lezioni per principianti e ballerini esperti, workshop di gruppo o sessioni private personalizzate. Il valzer, con i suoi sei passi essenziali e il ritmo incalzante, è il simbolo della cultura viennese e un modo unico per vivere la magia della città, a maggior ragione nel 2025, anno del 200° anniversario di Strauss.



VIENNA DALL’ALTO, PER DUE - Nel cuore del Prater, il celebre parco viennese noto per i suoi ampi spazi verdi e il suo luna park, si erge la ruota panoramica, simbolo della città e icona senza tempo. Per un’esperienza indimenticabile, è possibile salire sul Waggon for 2, una cabina esclusiva decorata con eleganza, e vivere momenti speciali con una cena gourmet o un brindisi, con vista sull’intera città. Il Prater offre inoltre numerose opportunità per una giornata speciale in coppia: dalle passeggiate lungo i suoi viali alberati, a un giro sulle giostre, o un pranzo in uno dei ristoranti del parco. Un luogo magico che combina divertimento, relax e un’atmosfera unica.



SOGNARE NELLA SERRA DELLE FARFALLE - Nel cuore del Burggarten, il giardino storico nei pressi del Palazzo Imperiale, la Serra delle Farfalle è un luogo incantevole che affascina visitatori di ogni età. Questo piccolo paradiso tropicale ospita centinaia di farfalle colorate che volano liberamente tra piante esotiche e cascate. Il percorso, immerso in un’atmosfera tranquilla e poetica, è l’occasione perfetta per una passeggiata romantica o per scoprire la biologia di questi insetti e ammirare specie rare in un ambiente protetto. Ma non solo: per i veri appassionati, si può anche assistere alla schiusa delle farfalle dai loro bozzoli nella cosiddetta “Puppenkasten” (scatola delle crisalidi) e incontrare farfalla Atlante, con un’apertura alare che può raggiungere i 30 cm.