Skipass: pura passione per la montagna a ModenaFiere

Come ogni anno Skipass aprirà la stagione invernale e, come ormai tradizione, FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica portando a Modena gli atleti delle squadre nazionali, che incontreranno tifosi e appassionati, e un ricco programma di eventi.



Outdoor soprattutto - Due importanti novità: l’Outdoor, per vivere la montagna tutto l’anno. Allo sci, allo snowboard, allo sci alpinismo si affiancheranno le attività sulle due ruote, il trekking, l’arrampicata e molto altro. In montagna la stagione turistica dura ormai 12 mesi e Skipass sarà lo specchio di questa evoluzione, assecondando le esigenze del pubblico. Terra, acqua, cielo e fuoco: esposizione, experience, idee, divertimento, offerte dedicate all’outdoor in montagna in tutte le stagioni. La parete di arrampicata con gare di velocità, percorsi avventura e ponti tibetani, la pista di pattinaggio e quella di sci di fondo, lo skiroll, il campo survival Bushcraft per la sopravvivenza nei boschi, la Slackline per le prove di equilibrio, la vasca per pagaiare in canoa, l’area glamping per godere di relax e silenzio, il percorso bike sono solo alcune delle attività dedicate a tutta la famiglia che si potranno provare in fiera.



Appuntamenti con la musica - Ma Skipass si arricchisce anche con l’offerta dedicata all’intrattenimento con XPASS Musical Festival. Per la prima volta verrà allestita nell’area esterna del quartiere fieristico una live hall con un grande palco su cui si esibiranno artisti di importanza internazionale: Sophie and The Giants, venerdì 27, alle 18,30;Benny Benassi, sabato 28, alle 18,00; Samuel Dj Set (from Subsonica) – domenica 29, alle 17,15. Ai tre dj set principali si affiancheranno altre esibizioni e l’intrattenimento di Radio Bruno: dalle 11,00 in poi (il venerdì dalle 14,00) il palco esterno sarà attivo per intrattenere tutti i visitatori di Skipass.



Ski shopping - Confermatissimi il padiglione dedicato alla vendita, punto di riferimento per abbigliamento e attrezzatura neve e outdoor, e l’area dedicata al turismo: località, tour operator, strutture ricettive saranno presenti alla kermesse modenese con le loro offerte speciali dedicate alla montagna, non solo per la stagione invernale ma anche per la primavera/estate 2024. Venerdì 27 Ottobre verrà organizzato il Workshop una montagna di passioni, l’evento B2B, riservato agli operatori del settore turistico che quest’anno si apre anche al mondo outdoor, presentando le attività da praticare in montagna durante tutto l’anno. Torna anche il punto di riferimento per chi lavora nella comunicazione e nel marketing, Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano.



Per maggiori informazioni: www.skipass.it