Il plus di una vacanza invernale: Terme&Sci

Bormio (Italia) - Importante e frequentatissima località sciistica della Valtellina, Bormio è famosa anche per le sue calde acque termali naturali (36°- 41°), conosciute fin dai tempi degli antichi romani. Tre stabilimenti - Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Bagni Vecchi - offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, comprese piscine interne ed esterne, con la possibilità di provare massaggi, fanghi, trattamenti estetici e terapie mediche. Bormio Terme è l'oasi ideale per famiglie, accessibile anche ai bambini, è inoltre un importante centro curativo, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, dove effettuare sessioni fisioterapiche riabilitative e visite mediche specialistiche, oltre che trattamenti balneo-fangoterapici e cure inalatorie. Nei romantici QC Terme Bagni Vecchi (immersi nel fitto di un bosco sulla strada per lo Stelvio, frequentati fin dai tempi dell’Impero austroungarico) ci si inoltra invece nella grotta sudatoria scavata nella roccia, che finisce con una calda cascata. E’ il cosiddetto percorso dal Paradiso all’Inferno, del tutto simile al tragitto termale che veniva compiuto in epoca romana, passando dal calidarium al laconicum al tepidarium. Must della struttura è la Vasca panoramica beauregard, piscina all’aperto dove si nuota nell’acqua calda, circondati dalla neve con una splendida vista sulla conca di Bormio. QC Terme Bagni Nuovi, adatti a chi cerca relax e alti standard, è una elegante struttura dal fascino Liberty. Un autentico giardino termale, in prevalenza all'aperto, che offre diverse proposte suddivise in tre percorsi: disintossicante, rilassante e rivitalizzante.



Carinzia (Austria) - In Austria, le montagne della Carinzia con i loro 22 comprensori sciistici, la natura infinita e i borghi fiabeschi, i centri termali e gli alberghi con grandi aree wellness sono quanto di meglio si possa desiderare per una vacanza all’insegna dello sci e del relax. In ogni stazione sciistica carinziana, facilmente raggiungibile da numerose città del nord Italia, le condizioni per sciare e per fare attività sulla neve (ad iniziare dalle ciaspolate e dal fondo) sono ancora ottimali e fra attrezzatissimi stabilimenti termali pubblici come quello di Warmad-Villach e hotel con Spa non c’è che l’imbarazzo della scelta.



Bad Kleinkirchheim (Austria) - Bad Kleinkirchheim è la località sciistica più conosciuta della Carinzia e fra le più attrezzate a livello termale, promette letteralmente per l’inverno “dalle piste alle terme”. Promessa mantenuta. Oltre ai due stabilimenti Römerbad e St. Kathrein, la località ha infatti eccellenti hotel con reparti termali e beauty farm interni. L’acqua termale di Bad Kleinkirchheim ha effetti lenitivi contro le affezioni allergiche, l’emicrania, i reumatismi e le lesioni dei dischi intervertebrali. Le Terme Römerbad, 12.000 metri quadrati di benessere con vasche d’acqua calda all’aperto, si trovano accanto alla stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg, noto per le sue splendide piste da sci sempre ben assolate. Saune, whirlpool, un tepidario romano con musica rilassante ed un parco acquatico con torrente, cascata e scivolo costituiscono una piacevole alternativa allo sci, o un suo complemento. C’è inoltre uno scivolo lungo 86 metri, una zona sauna in stile romano e un centro terapia. Sono ideali per le famiglie, che vi trovano l’area balneare indoor più vasta e lo scivolo acquatico più lungo della Carinzia.



Aqua Dome (Austria) - Sembra di galleggiare nell’aria quando ci si immerge nelle tre scenografiche vasche esterne semisferiche dell’Aqua Dome di Längenfeld in Tirolo, dove si nuota e ci si rilassa circondati dal paesaggio innevato. Un regno acquatico incastonato tra stupende montagne, dove l’acqua termale che sgorga a 40 ° C da una fonte naturale alimenta ben 12 piscine interne e esterne con acqua calda a 34 - 36 ° C. Il benessere continua nell’area saune, dove ciascuno può provare quella che più gli si addice: con gettata di vapore o accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati, con scrub pulizia o una sauna tradizionale. A pochi chilometri da Aqua Dome, il comprensorio di Sölden offre 150 km di piste e oltre di 30 impianti di risalita: si parte da quota 1.350 m per salire fino a 3.250 m sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach. Lo skibus gratuito porta da Aqua Dome direttamente agli impianti: si sale fino al ghiacciaio dove la vista è spettacolare.



Silvretta Terme (Austria) - Sempre in Austria, le nuove Silvretta Terme di Ischgl (nota località di sport invernali a 1377 metri di quota, nella vallata di Panzaun in Tirolo), sono spettacolari sia dall'esterno che all'interno. Da dicembre 2022, i visitatori vi trovano una vasta gamma di attività su cinque livelli per rilassarsi: la sauna Silvretta con giardino sauna, una piscina all'aperto con bar a bordo piscina, una piscina avventura con area per bambini, una piscina sportiva, un centro benessere medico, un'area fitness, diverse strutture di ristorazione, sale per eventi e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il centro benessere è green al 100 %, riscaldato con calore geotermico e con il calore di acque sotterranee. Un perfetto pendant all’offerta sciistica di Ischgl, che vanta 223 km per lo sci alpino e 15 km di percorsi ski. La quota elevata delle piste (fino a 2872 metri) garantisce un ottimo innevamento fino a maggio.



Leukerbad (Svizzera) - Leukerbad, fra le montagne del Vallese in Svizzera, è una delle principali stazioni termali delle Alpi ed ha in questo campo una cultura di oltre 500 anni. Si trova a 1401 m di altitudine ed ha oltre 20 bagni termali fra pubblici e privati annessi ad hotel, dove scorrono giornalmente 3 milioni di litri di acqua solfato-calcica, che sgorga a 48-51° dalle viscere della terra. Attorno, si scia su 55 km di piste. La località ha 3 terme pubbliche con piscine interne ed esterne e una miriade offerte per il benessere: Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, Therme 51 e Leukerbad Therme, fiore all'occhiello della località. È quest’ultimo un modernissimo centro per la salute e il wellness, con oltre 10 grandi piscine-avventura termali con lettini a bolle per il relax, idromassaggi, giochi d’acqua, solarium, reparti fitness e bellezza, saune e bagni turchi, piscina per bambini, scivoli e una piscina sportiva. Sono le più grandi terme alpine d'Europa. Qui, fra l’altro si può provare il bagno romano-irlandese, un alternarsi di bagni di vapore, acque termali e benefici massaggi in 11 tappe oppure i benefici della grotta con l'acqua non filtrata.



Scuol (Svizzera) - In Bassa Engadina, circondata da una spettacolare corona di monti, Scuol - grazie alle sue acque alcalino-salino- ferruginose già conosciute nel’300- è una delle principali località termali e sportive della Svizzera. È molto frequentata anche dagli amanti degli sport invernali, dato che i suoi 13 impianti di risalita conducono rapidamente all'alto comprensorio sciistico del Motta Naluns e, quando cala il sole - si possono rilassare e divertire alle terme Bogn Engiadina Scuol, alimentato da 10 fonti, e nel primo bagno turco della Svizzera. Modernissime, articolate in varie zone indipendenti le une dalle altre, sono un luogo dove si può passare anche un’intera giornata, all’insegna del wellness. Al piano inferiore si trovano piscine d’acqua calda interne ed esterne, idromassaggi, vasche cinetiche, saune, bagni turchi e molto altro. Fra le curiosità, le grotte dell’acqua fredda e quella dell’acqua calda e la vasca di acqua salata a 35°. Tutti i bagni, ad eccezione di quest’ultimo, contengono acqua minerale e quindi - oltre ad essere l’ideale per ritempranti nuotate - hanno anche un effetto benefico. Il maggior divertimento, d’inverno, è comunque nuotare all’aperto nelle acque calde delle piscine, circondati dalla neve. Nei dintorni di Scuol sgorgano oltre venti sorgenti di acqua minerale.