Val Gardena, paradiso degli sport invernali e non solo

Immersa nell’incontaminato Parco naturale Puez-Odle, Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, promette soggiorni indimenticabili anche per chi cerca attività quotidiane alternative allo sci. Ciò che rende unica una vacanza nella soleggiata in questa valle è lo straordinario panorama sulle bellissime vette delle Dolomiti altoatesine e la vista sul suo stesso simbolo, il maestoso Gruppo del Sassolungo, oltre che sul Sella.



La valle solatìa - Con oltre 300 giorni di sole all’anno, gli ospiti possono godersi uno spettacolare panorama mozzafiato a 360° sulle Dolomiti sempre immersi nell’atmosfera alpina. Considerata una delle regioni montane più ricche di tradizioni al mondo, la valle conquista anche per la modernità della sua popolazione ladina, amante dello sport e della natura e che parla quattro lingue. L’unicità della Val Gardena nasce quindi dalla fusione tra leggende tuttora esistenti, infinite possibilità per vacanze attive, di relax e ricche di spunti innovativi.



500 km di piste - Oggi, la Val Gardena offre un’ampia area per gli sport invernali con 500 km di piste stupende, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo e può essere scoperta a piedi, con gli sci, con lo slittino oppure anche solo con la fantasia, ammirando le montagne direttamente dalla piscina. A disposizione ci sono oltre 7.000 m² di natura per ogni posto letto. Una vacanza invernale in Val Gardena riserva esperienze uniche: dalle sciate itineranti sul leggendario Sellaronda alle velocissime discese sulla famosa pista Saslong di Coppa del Mondo, dalle piacevoli escursioni gourmand sul Seceda fino alle passeggiate all’insegna del relax nel Parco naturale Puez-Odle.



Artigianato prezioso - Vale la pena ricordare che la Val Gardena non è solo questo… è infatti anche la culla dell’arte altoatesina, e in particolare quella della scultura su legno. Con creatività e abilità, i gardenesi, già dagli inizi del 17esimo secolo, si specializzarono nella creazione di oggetti e sculture in legno e ancora oggi questa lavorazione rappresenta per la Val Gardena un settore economico molto importante dopo il turismo.



Here comes the sun - Il programma settimanale “Val Gardena Active” vi invita a vivere attivamente la natura della Val Gardena anche in inverno e a creare un programma su misura per la vostra vacanza. Ciaspolate, itinerari con discesa in slittino, fiaccolate, serate nei rifugi, escursioni per vedere l’alba con discesa sulle fatbike o corsi di cucina: ogni giorno vengono proposte esperienze particolari con guide locali e partenza dai tre centri principali.Il “pezzo forte” è Here comes the sun: partenza al mattino verso le 7:00 per salire al Dantercepies Mountain Lounge, dove potrete ammirare il sorgere del sole gustando una fantastica colazione a buffet. Seguirà la discesa con gli sci su una pista ancora incontaminata.Le attività proposte sono gratuite o a prezzo scontato per gli ospiti degli esercizi membri di Val Gardena Active (segnalati da un simbolo specifico).



Meravigliosa Vallunga - Parte della val Gardena è la Vallunga, meta ideale non solo per gli escursionisti invernali e i ciaspolatori ma anche per i fondisti. Questa valle intatta, che ha preso forma in epoca glaciale, offre agli amanti della natura un pittoresco panorama alpino con ripide pareti di roccia sul versante destro e sinistro. Su un meraviglioso sentiero si percorre una Via Crucis con le sue 15 stazioni, poi si oltrepassano le rovine di Castel Wolkenstein fino ad arrivare in Vallunga. Tutte le stazioni sono state intagliate in ceppi grezzi di pino cembro e offrono un esempio dell’artigianato artistico gardenese noto nel mondo.



E lo slittino? - Divertimento assicurato anche per i fan dello slittino su varie piste della Val Gardena, tra cui anche la pista per slittino più lunga delle Dolomiti. Con la modernissima funicolare Resciesa si sale in solo otto minuti da Ortisei a 2.200 m di altitudine sull’Alpe Resciesa. Qui si trova non solo l’ingresso al Parco naturale Puez-Odle ma anche il punto d’inizio della pista per slittino più lunga delle Dolomiti che si snoda per ben sei chilometri. Gli slittini possono essere noleggiati sul posto a tariffe convenienti.



Menù stellari - In Alto Adige mangiare bene non è difficile: la cucina locale vanta una ricca tradizione con ingredienti tipici dal gusto intenso come il saporito speck, le salsicce affumicate, i golosi formaggi e il croccante pane duro di segale. Si può provare la buona cucina in un gran numero di ristoranti tradizionali, pizzerie e locali gourmet che hanno conquistato stelle Michelin e cappelli da cuoco di Gault Millau. I menu sono caratterizzati dall’incontro tra tipicità alpina e leggerezza mediterranea.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it