Sulla neve a Bormio: un paradiso fra sci e terme

A Bormio gli appassionati dello sci possono accedere ad un comprensorio, immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, che vanta più di 140 km di piste, tra quelle dedicate allo sci alpino e allo snowboard (110 km) e quelle per lo sci nordico (35 km), adatte ad ogni esigenza di allenamento e per ogni voglia di divertimento.



L’appeal di Bormio - Bormio offre un’area di magnifico appeal naturalistico e sportivo, dove gli amanti della montagna possono godere di un’offerta completa: il paradiso bianco di Santa Caterina Valfurva con i suoi magnifici paesaggi innevati; l’emozionante vertical drop di Bormio, il più grande dislivello sciabile d’Italia, che da Bormio 3000 al paese scende di ben 1800 metri; e le piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano perfette, invece, per tutta la famiglia. La stagione parte il 3 dicembre, con chiusura il 10 aprile 2023, per gli impianti di Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi, seguirà poi quella di San Colombiano il 23 dicembre che chiuderà il 26 marzo 2023.



Child friendly - Tra le variegate offerte del territorio, la vacanza qui sulla neve è davvero adatta ad ogni esigenza di divertimento. A cominciare dallo skipass gratuito per i bambini fino ai 7 anni per soggiorni da 3 giorni in su. Per proseguire con la proposta Ski & Relax che per ogni skipass dalla durata compresa tra 4 e 7 giorni include anche un ingresso a Bormio Terme. E poi c’è l’opportunità di acquistare lo skipass online a prezzi dinamici con sconti fino al 25% rispetto al prezzo in biglietteria. Per finire con gli appuntamenti per sciare all’alba e in notturna, che tra gennaio e marzo offrono la magica opportunità, rispettivamente, di lasciare per primi la propria firma sul manto di neve ancora immacolato o di godere della magia di sciare sotto il cielo stellato.



Sciare è conveniente - Tutte le piste sono accessibili con la formula 3 ski aree - 1 unique pass, un unico skipass pluri-giornaliero attivo per la stagione invernale 2022-23 che da quest’anno è acquistabile online con la formula a prezzo dinamico che consente sconti fino al 25% rispetto al prezzo di biglietteria. Con la nuova offerta, si possono acquistare ingressi - di 4 ore, giornaliero e pluri-giornaliero - a prezzi che variano in base all’anticipo con cui si prenotano i pass. E poi, oltre a saltare la coda, si può costruire il proprio pacchetto vacanze ideale, in anticipo, accedendo ad una serie di prestazioni, tra le quali il noleggio degli sci o le prenotazioni di lezioni ed esperienze, sempre con la garanzia di qualità ed un servizio assistenza sette giorni su sette. Inoltre, tutti i bambini inferiori ai 7 anni d’età (nati dal 2015 in poi) sciano gratis in tutto il comprensorio, con l’acquisto, da parte del genitore, di uno skipass dalla durata di almeno 3 giorni consecutivi.



Promo Ski & Relax a Bormio Terme - A Bormio, com’è noto, vanto del territorio non è solo lo sci, ma lo sono anche le acque termali naturali (36°- 41°), conosciute fin dai tempi degli antichi romani. Tre stabilimenti - Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Bagni Vecchi - offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, comprese piscine interne ed esterne, con la possibilità di provare massaggi, fanghi, trattamenti estetici e terapie mediche. Quest’anno, per rilassarsi dopo le attività all’aria aperta e per beneficiare al massimo del relax dopo lo sport, c’è l’offerta Promo Ski & Relax. Bormio Terme è l'oasi ideale per tutta la famiglia, è accessibile ai bambini con piscine dedicate, ma non manca la zona ad esclusivo accesso per gli adulti dove il silenzio accompagna l’assoluto relax. La struttura è inoltre un importante centro curativo, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, qui è possibile effettuare sessioni fisioterapiche riabilitative, visite mediche specialistiche, trattamenti balneo-fangoterapici e cure inalatorie.



Sci notturno 2023 - Per immergersi nella magia di sciare sotto il manto stellato invece c’è lo Sci notturno che, anche per il 2023, si svolgerà in due suggestive location: a Bormio, sulla Pista Stelvio (6 e 20 gennaio; 3 e 17 febbraio; 3 marzo), e a Santa Caterina Valfurva, sulla Pista Deborah Compagnoni (10 e 24 febbraio; 10 marzo). Lo skipass notturno è in omaggio per ogni skipass della durata di almeno 6 giorni, altrimenti il costo è di 20€ per gli adulti e di 14€ per i bambini. Dall’alto delle piste, la vista del contado di Bormio e del pittoresco paesino di Santa Caterina Valfurva in lontananza, illuminati nel buio, è un’esperienza magica ed imperdibile.



Coppa del Mondo di Sci alpino - A Bormio, poi, durante le feste natalizie, tra il 28 e 29 dicembre 2022, si disputeranno le gare di Coppa del Mondo di Sci alpino sulla pista Stelvio. Ecco le date da segnare per non perdersi lo spettacolo dei propri campioni: 26 e 27 dicembre prove cronometrate; 28 dicembre discesa libera maschile; 29 dicembre SuperG maschile. Il tutto in attesa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 quando, oltre alle assegnazioni di tutte le gare di sci alpino maschile (sia le discipline veloci che quelle tecniche), sulla leggendaria pista Stelvio, si terranno anche le gare di sci alpinismo, la nuova disciplina olimpica che farà il suo debutto proprio a Bormio nel 2026.



