Wellness d'autunno: le Spa alpine per il benessere assoluto

DOLOMITI WELLNESS HOTEL FANES, San Cassiano (Alta Badia) – In un albergo storico a conduzione familiare, una incantevole Spa di 5000 metri quadrati, con originali percorsi tra saune, bagni turchi e suggestive sale relax nelle quali riposare su confortevolissimi letti ad acqua e in totale privacy. E poi ancora idromassaggio con acqua salina, piscine interne ed esterne, due preziose Spa Private Suite: la prima “Regno del Cirmolo” per immergersi nel puro benessere di tradizione alpina, con sauna al fieno e all’esterno una vasca salina circolare; la seconda “Regno del Fanes”, con ampio bagno turco e due originali vasche ricavate ciascuna da un unico tronco di castagno, nelle quali rilassarsi con bagni al siero di latte, o con vinaccioli o ancora con oli aromatici. Un vero scrigno di benessere e di bellezza è la lussuosa stanza Caveau, così chiamata dal nome della linea di speciali prodotti utilizzati nei diversi trattamenti: non si tratta di semplici cosmetici ma di prodotti cosmeceutici: creme, oli, mousses ed essenze hanno una particolare texture che, con l’ausilio di un massaggio ad hoc, permette loro di penetrare a divello transdermico, cioè oltre gli stati dell’epidermide fino al derma, garantendo un’elevatissima efficacia dei principi attivi contenuti nel prodotto. Oltre a tutto questo, si può approfittare di una emozionante Sky Pool con acqua riscaldata, per un tuffo a cielo aperto tra i monti anche in mezzo alla neve.

GRAN BAITA DOLOMITES, Selva di Val Gardena, Alto Adige - Una calda accoglienza tailor made in uno storico albergo di famiglia e un mondo di benessere nella Savinela Spa, il cui nome è un omaggio ad un delicato fiore di rara bellezza della vicina Vallunga. Nelle grandi piscine, coperta e all’aperto, con acque rivitalizzate per massimizzarne le caratteristiche naturali e gli effetti positivi, si fa il bagno al caldo anche in mezzo alla neve. Il percorso Spa prosegue con le saune, ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario, a cui far seguire il brivido della doccia di neve, oppure con il bagno turco aromatico, la grotta di neve, l’oasi salina (con grotta e piscina) e la sauna al fieno. A disposizione anche saune private.

VINUM SPA, Castello di Spessa Golf Wine Resort and Spa, Spessa di Capriva (Gorizia) – Un castello magico, immerso nei vigneti del Collio e direttamente su un intrigante campo da golf, così romantico da aver ospitato Giacomo Casanova: ora offre anche una splendida Spa, dedicata al vino e alle sue proprietà cosmetiche e curative. Ricavata nella zona delle antiche scuderie all'entrata del Castello, la Vinum Spa ha al suo interno una piscina con idromassaggio e all’esterno una seconda piscina e un grande idromassaggio esagonale panoramici. Al piano terra il percorso inizia con un’ampia sauna finlandese con stufa di maiolica, bagno turco, docce emozionali con cromoterapia, percorso Kneipp. Al primo piano, dopo gli spazi dedicati ai massaggi, nei quali godersi un menù di trattamenti con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite, ottenuti lavorando le uve del castello, si trova l'area VinumTherapia: qui si trovano la suite panoramica "I Tini" con gli idromassaggi cromoterapici in grandi tini, gli spazi per il bagno nel vino e la sala relax "Le Botti", i cui arredi sono stati ricavati dal recupero di antiche botti.

HOTEL SILENA, Rio di Pusteria/Valles, Bolzano - In questa bella struttura la filosofia orientale sposa quella delle Dolomiti, al servizio del totale benessere. La Spa ha una superficie di 1.550 mq suddivisi in due ambienti collegati da un ascensore diretto: sotto, il centro wellness con le sue stanze massaggi (da provare quelli con i sacchetti caldi al fango o le pietre di granito) e l’accesso diretto al Giardino dell’Essere, nel quale meditare o camminare su erba e muschio per recuperare il contatto diretto con la Terra; sopra, l’infinity pool (interna ed esterna, riscaldata), un’outdoor living room con braciere, la biosauna alle erbe, il bagno di vapore ai profumi del bosco e tante nicchie private. All’ultimo piano, poi, la Spa sulla terrazza è un luogo energetico con magnifico paesaggio da ammirare attraverso le vetrate della sauna panoramica. Ci sono poi la zona del silenzio e l’esclusiva Silena Silence Suite, una Spa suite privata con sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, letto a baldacchino e un programma wellness individuale. Da non perdere è il bagno nella speciale vasca onsen, nella quale ci si immerge dopo un rituale di purificazione. "Onsen" in giapponese significa “sorgente termale” e indica le polle d'acqua calda prodotte dai numerosi vulcani giapponesi. La vasca, realizzata sul tetto della struttura, offre un indimenticabile bagno in acqua di sorgente a 40°, ricca di minerali della pietra vulcanica dell’Altopiano dello Sciliar.

WINKLER HOTEL, Plan de Corones, Alto Adige - La grande e luminosa Spa di questo bell’albergo è incastonata tra pareti di vetro con vista sulle montagne. Si può godere dell’ampia sauna finlandese con vista panoramica, delle numerose sale relax, tra cui quella con i lettini ad acqua, oppure della suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti. Da scoprire è la sala “salt & infrared”, nella quale gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena non appena ci si distende sui lettini. Ci sono poi i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne, il cui leggero dondolio si trasforma in una vera ninna nanna. Le sei piscine, indoor e outdoor con 500 mq di specchio d’acqua, tra cui la piscina panoramica indoor e la outdoor infinity pool, sono il luogo ideale per respirare l’aria pura di montagna “galleggiando” senza pensieri. Da scoprire è poi la settima incantevole vasca infinity panoramica sul tetto, nella quale galleggiare nell’acqua tiepida contemplando il paesaggio alpino.

HOTEL SONNWIES, Luson (Bolzano) – A poca distanza da Bressanone si trova il luogo giusto per una vacanza a tutto relax in compagnia dei bambini, i quali, oltre a 10.000 mq di parco natura e area giochi, hanno addirittura a disposizione una Spa tutta per loro. I piccoli ospiti trovano una piscina con scivoli e giochi e con schermo gigante per vedere i cartoni animati senza uscire dall’acqua; c’è una vasca per i neonati, la sauna con una temperatura mite, adatta ai piccoli, con cinema integrato per seguire i cartoni, e ancora massaggi al cioccolato da fare in compagnia del papà o della mamma, trattamenti rilassanti e tante coccole specifiche per le diverse età. Nelle aree riservate agli adulti ci sono invece il bagno di vapore al profumo di fiori, la sauna di vapore tirolese con panorama sulle Alpi dell’Alto Adige, il bagno Brechel con rami di abete. Non mancano le docce a tema, la fontana di ghiaccio, le aree relax e un ampio menù di trattamenti wellness e beauty.