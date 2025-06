Santarcangelo di Romagna: la piadina fa festa

LE TRADIZIONI - In occasione di Santa Piada, Santarcangelo propone un vero viaggio a ritroso nel tempo: nel mercato medievale uomini e donne vestiti in abiti d’epoca fanno rivivere atmosfere da fiaba e saperi dimenticati come la filatura della canapa, la tessitura a mano, l’arte del cordaio e la lavorazione del lino. C ‘è anche un vivace mercatino artigianale, in cui acquistare prodotti fatti a mano e specialità locali. Ma il personaggio più interessante e più caratteristico della Romagna è quello della Azdora, angelo del focolare e capo della casa, di solito dalle proverbiali abilità culinarie specie per quanto riguarda la pasta in tutte le sue declinazioni, piada compresa. A Santarcangelo la categoria e ben rappresentata da Frida Vasini. la azdora per eccellenza e portavoce della cucina casalinga romagnola: con le sue mani esperte e il suo sorriso contagioso, Frida propone ai visitatori momenti di cucina dal vivo, intrattenendoli con il racconto di storie e ricette della tradizione.