Note sotto le Dolomiti: Trentino Music Festival per Mezzano Romantica

IL PIÙ GRANDE FESTIVAL DI FORMAZIONE E PERFORMANCE D’EUROPA - Il Trentino Music Festival festeggia la decima edizione e, dal 26 giugno al 1° agosto, presenta a Mezzano e in altre località del Primiero un programma particolarmente ricco e denso di importanti spettacoli firmati dall’importante Music Academy International di New York, che ha scelto anche quest’anno di tenere i suoi corsi estivi internazionali in questa incantevole vallata trentina. Si tratta del più grande festival di formazione e performance d’Europa. Quest'estate saranno presenti 166 giovani artisti e 39 tra docenti e personale, e si avranno oltre 30 spettacoli ad ingresso gratuito che andranno dai concerti sinfonici alla danza, dalle rappresentazioni teatrali di opera e teatro musicale, fino a recital di artisti ospiti, rendendo il Trentino Music Festival il più grande festival di formazione e performance d'Europa.



APPUNTAMENTI DI ALTISSIMO LIVELLO - Mezzano (fra i Borghi più Belli d’Italia) e le altre località del Primiero si trasformeranno quindi in un palcoscenico diffuso e risuoneranno di note e voci di artisti di tutto il mondo. Protagonisti saranno circa duecento cantanti d’opera e di musical, musicisti d’orchestra, professori e staff. Gli artisti si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello, ad iniziare dalle opere liriche, rappresentate in forma scenica: "Alcina" di Georg Friedrich Haendel, una splendida opera barocca; "Ariadne auf Naxos", raffinata opera di Richard Strauss; "Gianni Schicchi", una delle più famose opere di Giacomo Puccini del quale si è appena celebrato il centenario dalla morte. Una straordinaria proposta, infine, riguarda la prima esecuzione italiana di "Little Women" (Piccole donne), opera di Marc Adamo del 1998, che ha già avuto più di 70 allestimenti diversi in tutto il mondo, riscuotendo sempre un grande successo. Tra i direttori d’orchestra chiamati a dirigere queste opere, sarà presente il Maestro Arthur Fagen, che si è imposto a livello internazionale come uno dei più eclettici e interessanti direttori d’orchestra del mondo.



MUSICAL: BRODWAY AL COSPETTO DELLE DOLOMITI - Visto il grande successo riscosso nelle passate edizioni, anche quest’anno sono in cartellone due musical: "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", con le musiche di Andrew Lloyd Webber, si ispira al racconto biblico di Giuseppe e i suoi fratelli, ed è stata rappresentato per oltre due anni a West End (Londra); "Once Upon a Mattress", con le musiche di Mary Rodgers, uno dei musical più popolari, si ispira alla fiaba di Hans Christian Andersen. Opere e musical si terranno all’Auditorium Intercomunale di Primiero. Altri attesi appuntamenti sono i quattro concerti dell’Orchestra del Festival, nelle suggestive cornici della chiesa di Mezzano e di quella di Canal San Bovo, che saranno diretti dal Maestro J. David Jackson che recentemente ha diretto "Le Nozze di Figaro" al Metropolitan Opera di New York. Ci sarà anche una sezione dedicata alla danza, si terranno serate dedicate alle arie d’opera e ai concerti di musica da camera.