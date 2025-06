Sorsi d’Autore: cultura e gusto nelle Ville Venete

Da ricordare è anche la sezione Green, con iniziative legate alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente: vi si svolgono iniziative come il trekking culturale con degustazione guidata nel territorio di Valdobbiadene, in programma sabato 28 giugno, un percorso nel territorio delle colline del trevigiano volto a scoprire le bellezze naturali delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e la masterclass di giardinaggio promossa da Il Paese Verde con i content creator di Effettoserra, in programma venerdì 27 giugno a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.