Salone del Libro, Torino: appuntamento al Lingotto

Gli spazi su cui da anni si articola il Salone del Libro sono quelli consueti: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere. Si consolida lo spazio del padiglione 4, una struttura temporanea, ideata e progettata dal 2024 come uno spazio dedicato alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni. Qui si svolge la programmazione del Bookstock che da sempre, con i suoi laboratori, le sale e la grande Arena, si rivolge non solo al pubblico dei più giovani ma a tutti i visitatori del Salone. Quest’anno è presente anche un nuovo spazio, il Publishers Centre, un’area lounge interamente dedicata agli operatori professionali dove vengono organizzate sessioni di speed date tra gruppi di editori e librai e tra gruppi di editori e influencer. Altra novità è una nuova sala stampa esterna di 100 mq, con uno spazio più confortevole per i giornalisti in cui lavorare secondo le loro esigenze specifiche. A questo si aggiungono il Centro Congressi e, per il terzo anno consecutivo, la Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, oggi trasformata da FIAT in giardino pensile.