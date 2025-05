Appuntamento a Bornato per Franciacorta in Fiore

NOVITA’ - Tra le principali novità della XXVI edizione di Franciacorta in Fiore spicca la nuova dislocazione del percorso espositivo, che quest'anno si articolerà tra le dimore storiche e lungo le vie del suggestivo borgo di Bornato, regalando ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva ed emozionante. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio, come il Castello Orlando, Casa Orlando, Cascina Biondelli, l'Antica Volta con Palazzo Ambrosini, il frutteto Dalola e Cascina Ambrosini, offrendo un viaggio unico nella bellezza dei fiori, della natura e del patrimonio storico della Franciacorta. Un'altra importante novità è l’introduzione della nuova Area Eventi e Food Truck, allestita in Piazza Don Piero Verzeletti, che diventerà uno dei punti di ritrovo principali della manifestazione.



LABORATORI - Anche quest'anno Franciacorta in Fiore arricchisce il suo programma con numerosi laboratori pensati per avvicinare grandi e piccoli al mondo della natura e della creatività. Durante l’evento sarà possibile esplorare la flora locale, scoprire curiosità proposte dagli espositori e mettere alla prova la propria manualità con attività ispirate alla natura e al tema di questa edizione. Non mancheranno anche le esperienze di gusto: i visitatori potranno partecipare a una speciale degustazione guidata di acque e sciroppi naturali a base di tarassaco, sambuco, menta, zafferano e rosa. I laboratori, come da tradizione, saranno diversificati e pensati per coinvolgere sia i bambini che le famiglie, offrendo momenti di divertimento, apprendimento e creatività immersi nel verde della Franciacorta.



MOSTRE - Franciacorta in Fiore apre le porte al mondo dell'arte, per raccontare come fiori, piante, natura, bellezza e creatività possano fondersi in un connubio unico e travolgente di colori ed emozioni. Diverse le mostre. "Il desiderio, quello dentro di me": esposizione delle opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Giulio Bevilacqua di Cazzago San Martino, in collaborazione con il Gruppo Artisti Emilio Pasini, allestita nel portico di Palazzo Ambrosini. "Aria tra fiori di mille colori" a cura del Gruppo Artisti Emilio Pasini, ospitata all’ingresso Est della Fiera. "L'invisibile presenza": esposizione fotografica curata dal Gruppo Fotografico Cazzago Si Racconta, che esplora il mondo attraverso lo sguardo dei fotografi. "Acquerelli botanici, fiori spontanei della Franciacorta": mostra di Ivana Ferrari, un omaggio alla poesia e alla bellezza dei fiori selvatici sotto il portico di Cascina Orlando. Live Painting - "Dipingere fioriture, coltivare gratitudine": performance artistica a cura di Liuba Gabriele (sempre nel portico di Cascina Orlando domenica 18 maggio).



VISITE GUIDATE - Uno degli scopi principali della manifestazione è promuovere il territorio, valorizzandone sia il patrimonio culturale che quello paesaggistico. Per questo motivo, sono organizzate 3 diverse visite guidate che condurranno i visitatori alla scoperta di luoghi di grande fascino: il castello di Bornato, il sito archeologico della Pieve di Bornato, e "Le Santelle in Fiore", un itinerario che porta alla scoperta delle santelle censite dal Gruppo Artisti Emilio Pasini.