Golosaria Monferrato con contorno di arte e cultura

COLORI - Quattordio, il paese dove si producono vernici tra le più importanti al mondo, svelerà i variopinti e multicolor murales tra le vie cittadine, disegnati da artisti di Urban Art di tutto il mondo. Da vedere anche i 40 mila narcisi in fiore del giardino del Castello di Piea, e le orchidee spontanee (rosa, fucsia, violacee, giallo tenue, puntinate o maculate) che sarà possibile osservare durante le camminate naturalistiche guidate organizzate a Viarigi e a Camagna Monferrato. Un tripudio di colori anche nell'esposizione Coniolo Fiori, mostra mercato florovivaistica che il borgo omonimo organizza da quasi un quarto di secolo. Ci sono poi i colori delle bandiere degli sbandieratori del Comitato Palio di Montechiaro d'Asti e quelli della carovana di Fiat 500 storiche che attraverseranno i borghi del Monferrato astigiano. Un invito a scoprire e gustare i colori di verdure e ortaggi nei piatti che le Proloco e associazioni del territorio cucineranno per realizzare il piatto simbolo di questa edizione di Golosaria Monferrato, l’Insalata estiva di bollito misto.



COLOMBOTTO ROSSO - Ma “Rosso” è anche il cognome di due artisti presenti a titolo diverso nel palinsesto di eventi di Golosaria Monferrato: il Maestro Enrico Colombotto Rosso (Torino, 7 dicembre 1925 – Casale Monferrato, 16 aprile 2013), visionario pittore surrealista, cui il comune di Camino dedica una mostra presso la Chiesa di San Gottardo e un workshop di pittura. E la giovane storica dell’arte Romina Rosso, che sarà relatrice presso la “Casa sul Portone” di Montemagno di un evento culturale dal titolo “Il profondo significato del colore nell’arte”.



RISOTTO ALLA ROSA - E ci sarà anche il suggestivo Roseto della Sorpresa all’interno di una dimora ottocentesca di campagna a Castell’Alfero, dove il professor Piero Amerio ha creato nell’arco di circa trent’anni, una collezione di rose botaniche ed antiche, arrivata ormai a 500 varietà. Particolarmente rilevante la presenza delle specie selvatiche: quasi 100 specie sulle 160 descritte nei testi botanici; delle vecchie rose da giardino europee create prima delle ibridazioni con il germoplasma cinese; le antiche varietà di Rosa gallica: circa 100 cultivar di cui molte rarissime. Questo colore sarà declinato anche nel piatto con il "Risotto con riso rosa ai petali di rosa” sabato sera in scena con la Proloco di Coniolo.



IL MONCALVO - Le opere di Guglielmo Caccia detto Il Moncalvo (1568 –1625) si potranno a Palatium Vetus in piazza della Libertà ad Alessandria, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio, in una mostra intitolata "Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma" una mostra diffusa anche in altri borghi monferrini: la Parrocchiale SS. Nome di Maria (XVI secolo) di Calliano e la chiesa di Santa Maria Assunta di Grana Monferrato; la parrocchiale di Grazzano Badoglio.