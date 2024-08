Avviso ai gourmet: le sagre di metà agosto

SAGRA DELLA POLENTA CONCIA, Rosazza (Biella) - Il 16 agosto (a partire dalle 13), in uno dei Borghi più belli d'Italia, a Rosazza, ecco la sagra della Polenta Concia. Un evento da non perdere, all'insegna della tradizione e del buon gusto. In occasione della Festa di San Rocco, un'occasione per gustare la deliziosa Polenta Concia (polenta cotta con burro e formaggio), con la ricetta della Pro Loco Rosazza, per una giornata all'aperto, tra buon cibo e ottima compagnia, in una location incantevole. www.facebook.com



STORIE DI LATTE: SPECIALE FILÒ, Tonadico (Trento) - Il 14 agosto, dalle 16:30 a Tonadico, in Palazzo Scopoli, ecco “I Mercoledì d'Estate”, un gradevole e rilassante tour a piedi guidato, in compagnia di una guida esperta, alla scoperta delle stalle di Tonadico e delle sue praterie, fondamentali per la filiera del latte e del formaggio, dove avrete modo di conoscere gli allevatori del Caseificio di Primiero. Raggiungerete poi Palazzo Scopoli, dove nell’elegante “stube” del 1600 sarete protagonisti di una degustazione narrata dedicata ai formaggi di Primiero, accompagnati da birra locale e altre eccellenze del territorio. www.sanmartino.com



FESTA DELLA MONTAGNA, Tremosine sul Garda (Brescia) - A Tremosine sul Garda il Gruppo Alpini Vesio organizza una festa imperdibile: La Festa della Montagna. Domenica 14 agosto, presso il Rifugio Passo Nota, ci si ritroverà per vivere insieme una giornata legata alla tradizione e alla commemorazione. Alle 10.30 si comincia con il ritrovo presso il Rifugio degli Alpini con sfilata. Successivamente, sarà celebrata la S. Messa con un momento di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, presso il Cimitero di Passo Nota. Dalle 18 una Banda Musicale di Tremosine allieterà la serata, in aggiunta alla tradizionale “polenta cusa” con salamina e vino a volontà. www.tremosinesulgardaeventi.com



PIC-NIC A LUME DI LUNA PIENA, Manerba del Garda (Brescia) - A Manerba del Garda (Brescia), il 19 agosto, è stata organizzata una passeggiata guidata chiamata Pic-Nic a Lume di Luna Piena, che il 19 agosto, dalle 20:30 alle 23:30 condurrà lungo la Riserva naturale della Rocca e del Sasso. Una guida esperta GAE accompagnerà lungo il percorso, facendo predisporre il Pic-Nic sotto a un cielo fatto solo di stelle. I partecipanti dovranno ricordarsi solamente di portare con sè il proprio cestino da pic-nic e l’entusiasmo per potersi godere appieno il momento. Condividere quest’esperienza speciale con gli amici, con il proprio partner o con la famiglia renderà il tutto ancora più magico. La bellezza e il silenzio della natura, la volta celeste e la luna creeranno ricordi indimenticabili. www.facebook.com



FESTA DELLA "PACIADA", Fortunago (Pavia) - Mercoledì 14 agosto la Sagra dedicata alla "Paciada" (che vuol dire "scorpacciata"), con gli abitanti del borgo che preparano i malfatti nella piazza del paese. I malfatti sono un piatto vegetariano a base di erbette, pangrattato, formaggi e uova. www.facebook.com



SAGRA DELLA FRANDURA, Montalto Ligure (Imperia) - A Montalto Ligure, borgo della Valle Argentina, domenica 18 agosto arriva la grande festa dedicata al suo piatto tipico, la frandura, una speciale frittata di patate. Le degustazioni iniziano alle 12, per tutto il giorno chiese e monumenti saranno aperti con visite guidate, c’è il mercatino dell’artigianato e animazione per bambini. Alle ore 18, premiazione del concorso “La patata ciù grossa, petita e strana”, mentre in serata dalle 21 musica e ballo. Un’occasione per vivere Montalto a 360° gradi, sia esplorandone le vie che gustandone la tradizione culinaria. www.comune.montaltocarpasio.im.it



SAGRA DELL’ASINO, Ronco Scrivia (Genova) - Fino al 14 agosto a Ronco Scrivia torna la Festa al Minceto, ormai tradizionale appuntamento sulle alture di Ronco Scrivia, conosciuta anche come sagra dell’asino. La specialità saranno pizzoccheri, ma anche bistecche e spezzatino di asino, una vera ghiottoneria. In programma ogni sera il ballo campestre e apertura degli stand gastronomici alle 19. www.facebook.com