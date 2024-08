Lonato in Festival un weekend a tutto divertimento

CIRCO-FAMIGLIA - Fra le chicche del programma, ci sarà poi una casuale, ma voluta, sezione “Circo-famiglia” con le famiglie di circo: Family Camus dalla Svizzera, composta dal duo di acrobati ironici famosi in tutto il mondo (lui Henry Camus, un americano egocentrico, e lei Gaby Schmutz, una svizzera tedesca puntuale) e i loro due figli, anche loro artisti, e la compagnia Teatro Viaggiante con lo spettacolo La Famiglia Mirabella, che vede per l’appunto in scena tutti i componenti dell’omonima famiglia di artisti.



MUSICA MOLTO PARTICOLARE - Due poi i progetti di musica e circo molto particolari: il duo svizzero Banjocircus con l’acrobatico concerto Crazy Pony Show, un crossover tra musica, circo e commedia, e La Contrabbassa, originale progetto con un vecchio camioncino che si apre come un antico palco itinerante, che vedrà rappresentati Pino e Pina, spettacolo di clownerie, teatro di figura e musica e Busterbagatelle, proiezione di un filmato di Buster Keaton con l’accompagnamento musicale inframezzato da gags di Nicolò Toschi. Repertorio classico napoletano e veneziano per mandolino, chitarra e voce è quanto presenterà il duo I Due Pini.



KID’S FRIENDLY - Grande spazio sarà dedicato al divertimento dei bambini, in una zona della Rocca a loro dedicata con gli spettacoli di teatro di figura delle compagnie Mauro Paganini, che presenterà lo spettacolo di marionette e musica La Famiglia Gardelone, The Gipsy Marionettist con l’omonimo spettacolo di marionette, Bambabambin con lo spettacolo di burattini tradizionali Arlecchinate, ed infine Ignazio Bortot con il suo teatrino Lambe lambe di marionette. Oltre agli spettacoli: laboratori di giocoleria e di costruzione di burattini, la truccabimbi, le bolle di sapone e uno spazio dedicato ai giochi di abilità a cura del maestro catalano Joan Rovira, in cui potranno cimentarsi anche gli adulti.