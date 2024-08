A Paluzza in Carnia la disfida del Palio das Cjarogiules

BUS NAVETTA - La festa prende il via già nella mattinata con la solenne Santa Messa del Palio in Duomo e una serie di piacevoli e inconsueti appuntamenti. Per un tuffo completo nel passato, in programma alcune rievocazioni medievali, con un accampamento d’epoca e l’esibizione di giocolieri, trampolieri del fuoco, sbandieratori e suonatori di tamburo. E poi, attività per piccini e grandi, come l’Angolo dei bambini e il Mercatino di hobbistica Fatto a Mano. Il Palio das Cjarogiules rientra nel Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni di Sutrio e Paluzza. Per la giornata di domenica sono stati predisposti dei bus navetta dalla zona industriale (in frazione Rivo) al centro di Paluzza, in servizio tra le 11 e le 22 e con passaggi ogni 10 minuti.



Per maggiori informazioni: www.paliodipaluzza.it