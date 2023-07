Zoncolan e i suoi magici borghi nella Carnia incontaminata

Via dall’affollamento, per ritrovare lo spirito più autentico della montagna? Niente di meglio dello Zoncolan e dei piccoli borghi-gioiello che lo circondano (Sutrio, Paluzza, Cercivento, Ravascletto, Comeglians, Ovaro, Treppo Carnico). Un incantevole microcosmo, che ha mantenuto intatti attraverso i secoli architetture ed artigianato, gastronomia (fiore all’occhiello di questa terra) e tradizioni, in una cornice di rara bellezza.



Zoncolan, simbolo della Carnia - Lo Zoncolan - che raggiunge i 1.900 m di altitudine- è la montagna simbolo della Carnia e da cima Tamai si gode un panorama strepitoso. Le sue pendici ricoperte da fitti boschi, prati alpini e suggestive cascate creano uno scenario di indiscutibile bellezza, che si esplora seguendo sentieri che si snodano tra alberi secolari e prati lussureggianti di fioriture estive. Vera e propria palestra en plein air sia estiva che invernale, lo Zoncolan è conosciuto (e frequentato) dai ciclisti di tutto il mondo per la salita da Ovaro, varie volte traguardo del Giro d’Italia, considerata la più dura d’Europa ed ormai entrata nella leggenda: in luglio e agosto, nell’Infopoint nel piazzale dell’arrivo del Giro, si trovano i gadget griffati Zoncolan, mappe e informazioni turistiche. Per i più temerari un'entusiasmante sfida ciclistica può prendere vita tra le pittoresche strade che partono dall’altro versante, quello di Sutrio, che metterà alla prova gli atleti più audaci e regalerà momenti di puro divertimento tutti gli appassionati di ciclismo.



Bike, passeggiate, malghe - Per coloro che non sono abituati all'intensità di una salita classica, c'è più di una soluzione che consente di vivere questa straordinaria esperienza in modo più accessibile: le e-bike, l’auto o la funivia. Qualunque sia il mezzo, il suggerimento è quelli di prendersi il tempo di ammirare i paesaggi incantevoli che si svelano via via mentre si sale in quota. Si vive il fascino del turismo sostenibile partendo da Sutrio (il paese noto per le sue feste tradizionali, come Magia del legno il 3 settembre) e affrontando - una volta in quota - uno dei divertenti percorsi dello Zoncolan Bike Park. Molte le Experience proposte da Visit Zoncolan, ad iniziare dalle escursioni tematiche con guide esperte che ogni giorno accompagnano lungo suggestivi itinerari per far scoprire panorami mozzafiato, borghi, malghe e pascoli.



Malghe - Il comprensorio dello Zoncolan è infatti punteggiato da malghe dove, da giugno a settembre, vengono portate le mandrie all’alpeggio e dove si possono acquistare saporiti e genuini formaggi e prodotti. Fra le altre, è raggiungibile con una bella passeggiata malga Meleit dove si può assistere alla lavorazione del formaggio ed acquistarlo. Sentieri ben segnalati portano alla scoperta dei trekking più belli, che sono raccolti in una mappa a disposizione dei turisti. Chi ama i cavalli e l’equitazione, può fare splendide passeggiate a cavallo. E per tutti, dopo sport e attività fisica, una meritata sosta nei rifugi dove gustare piatti e prodotti tipici, come il frico o i cjarsòns, sorta di grossi agnolotti con ripieno dolce a base di ricotta profumata di spezie ed erbe spontanee, di cui ciascuna famiglia, ciascun ristorante vanta una ricetta particolare.



Esperienze per tutti - D’estate lo Zoncolan e i borghi che gli fanno da corona sono animati da una miriade di altre piacevoli attività ed esperienze adatte a tutti, dagli sportivi alle famiglie con bambini, organizzate da Visit Zoncolan e consultabili sul sito www.visitzoncolan.com. Passeggiate naturalistiche con guide certificate lungo i sentieri della Grande Guerra o nei boschi dove - vuole la leggenda- vivono gli Sbìlfs (i folletti carnici), Nordic Walking, arrampicate, ma anche tante attività per rivivere e sperimentare antichi saperi, con corsi di cucina e ricamo, la raccolta delle erbe spontanee, passeggiate notturne nel bosco con le lanterne, escursioni guidate nell’ex miniera di carbone di Cludinico, la Fattoria diffusa per far conoscere da vicino ai bambini gli animali, esperienze gourmet con visite alle aziende di prodotti tipici.



Formaggi tipici - Fra l’altro sono organizzate escursioni alle malghe Lavareit sopra Timau e Zoufplan sul Monte Tenchia (dove si può assistere alla preparazione del burro e dei pregiati formaggi per i quali la Carnia è nota ai buongustai) e visite con degustazione al Caseificio Alto But di Sutrio, dove si trova una ricchissima scelta di formaggi (di malga, latteria, ricotta fresca e affumicata, i particolarissimi formaggio salato affinato in salamoia e formaggio frant...) e prodotti tipici locali. Chi partecipa a queste e alle altre experience di Visit Zoncolan può ritirare il Voucher per una degustazione da asporto gratuita presso il Caseificio. Per tutta l'estate, poi, fino ad autunno inoltrato nei paesi si svolgono coinvolgenti e partecipatissime feste tradizionali, legate vuoi agli usi e riti di un tempo, vuoi ai gustosi prodotti locali.



Alberghi Diffusi - E per alloggiare? Piccoli alberghi di charme, agriturismo e ben 4 Alberghi Diffusi a Sutrio, Paluzza, Comeglians, Ovaro, un modello di accoglienza nato in Carnia negli anni ’90 ed ora diffuso ed apprezzato in tutt'Italia e all’estero. Si soggiorna in abitazioni ricavate dalla sapiente ristrutturazione di vecchi edifici, indipendenti ma facenti capo a un’unica reception. Una struttura ricettiva unitaria con camere e servizi dislocati in vari edifici: le caratteristiche case carniche regalano una soluzione dal fascino autentico, unita alla comodità dei servizi tipici di un efficiente albergo. Il valore aggiunto è fornito dalla possibilità di immergersi nella vita di un tipico borgo carnico e di vivere una vacanza rigenerante e diversa a contatto con la gente del posto, partecipando ad un modo di vivere spontaneo e genuino.



Con la gente del posto - L’Albergo Diffuso invita infatti a condividere i gesti e i ritmi della gente del posto, a contatto con le tradizioni, la storia, la quotidianità, assaporando lo spirito schietto della vita di montagna. Una forma di turismo sostenibile e responsabile, poiché favorisce la conservazione del patrimonio storico e culturale, stimola l’economia locale e riduce l’impatto ambientale legato alla costruzione di nuove strutture alberghiere.



Per maggiori informazioni: www.visitzoncolan.com